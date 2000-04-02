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Раздел: Культура  
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Соблазнительная Эмили Ратаковски сфотографировалась в купальнике

Соблазнительная Эмили Ратаковски сфотографировалась в купальнике На снимке модель держит в губах сигарету.

Соответствующий снимок Эмили Ратаковски опубликовала на своей странице в Instagram, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Фотография всего за несколько часов собрала более 1.2 млн. лайков и сотни восторженных комментариев поклонников.

На фотографии модель стоит в бирюзовом купальнике с сигаретой в губах.

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Комментаторы назвали Эмили Ратаковски "милой" и "роковой женщиной", многие признался в любви и пишут, что модель "сводит с ума".

Соблазнительная Эмили Ратаковски сфотографировалась в купальнике
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 Теги: Эмили Ратаковски, сигарета, фото

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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