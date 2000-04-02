Раздел: Культура
Соблазнительная Эмили Ратаковски сфотографировалась в купальнике
На снимке модель держит в губах сигарету.
Соответствующий снимок Эмили Ратаковски опубликовала на своей странице в Instagram, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Фотография всего за несколько часов собрала более 1.2 млн. лайков и сотни восторженных комментариев поклонников.
На фотографии модель стоит в бирюзовом купальнике с сигаретой в губах.
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Комментаторы назвали Эмили Ратаковски "милой" и "роковой женщиной", многие признался в любви и пишут, что модель "сводит с ума".
Соответствующий снимок Эмили Ратаковски опубликовала на своей странице в Instagram, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Фотография всего за несколько часов собрала более 1.2 млн. лайков и сотни восторженных комментариев поклонников.
На фотографии модель стоит в бирюзовом купальнике с сигаретой в губах.
Читайте также: Linkin Park выставляет свои инструменты на аукцион
Комментаторы назвали Эмили Ратаковски "милой" и "роковой женщиной", многие признался в любви и пишут, что модель "сводит с ума".
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