На снимках известной модели нашли целлюлит

Похожие новости по теме

На снимке модель держит в губах сигарету.

Фотографии набрали много лайков в соцсетях.

Певица сфотографировалась на пляже в Майами.

Совсем недавно стало известно о том, что у Леонардо Ди Каприо появилась новая молодая пассия.