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Раздел: Культура  
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На снимках известной модели нашли целлюлит

На снимках известной модели нашли целлюлит Папарацци сделали фотографии на пляже в Майами.

25-летняя немецкая топ-модель показала на пляже в Майами свои неидеальные бедра, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Топ-модель Тони Гаррн участвует в показах ведущих мировых брендов, а в своем Instagram публикует идеальные фотографии с безупречной кожей и фигурой без малейшего намека на несовершества. Но, как оказалось, в реальной жизни даже у успешной модели есть проблемы.

В частности, на бедрах Тони отчетливо заметен целлюлит. Папарацци подловили Гаррн во время ее отдыха в Майами. И фигура модели далека от той, которой она хвастается в соцсетях.

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Впрочем, эти несовершенства ничуть не портят Тони. Наоборот, подобные «живые» фото показывают, что модели — обычные люди со своими несовершенствами. Так что не стоит верить всем глянцевым фотографиям, которые публикуются в соцсетях. На самом деле они могут быть далеки от реальности.

На снимках известной модели нашли целлюлит
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 Теги: модель, целлюлит

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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