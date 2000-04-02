Раздел: Культура
На снимках известной модели нашли целлюлит
Папарацци сделали фотографии на пляже в Майами.
25-летняя немецкая топ-модель показала на пляже в Майами свои неидеальные бедра, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Топ-модель Тони Гаррн участвует в показах ведущих мировых брендов, а в своем Instagram публикует идеальные фотографии с безупречной кожей и фигурой без малейшего намека на несовершества. Но, как оказалось, в реальной жизни даже у успешной модели есть проблемы.
В частности, на бедрах Тони отчетливо заметен целлюлит. Папарацци подловили Гаррн во время ее отдыха в Майами. И фигура модели далека от той, которой она хвастается в соцсетях.
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Впрочем, эти несовершенства ничуть не портят Тони. Наоборот, подобные «живые» фото показывают, что модели — обычные люди со своими несовершенствами. Так что не стоит верить всем глянцевым фотографиям, которые публикуются в соцсетях. На самом деле они могут быть далеки от реальности.
25-летняя немецкая топ-модель показала на пляже в Майами свои неидеальные бедра, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Топ-модель Тони Гаррн участвует в показах ведущих мировых брендов, а в своем Instagram публикует идеальные фотографии с безупречной кожей и фигурой без малейшего намека на несовершества. Но, как оказалось, в реальной жизни даже у успешной модели есть проблемы.
В частности, на бедрах Тони отчетливо заметен целлюлит. Папарацци подловили Гаррн во время ее отдыха в Майами. И фигура модели далека от той, которой она хвастается в соцсетях.
Читайте также: Соблазнительная Эмили Ратаковски сфотографировалась в купальнике
Впрочем, эти несовершенства ничуть не портят Тони. Наоборот, подобные «живые» фото показывают, что модели — обычные люди со своими несовершенствами. Так что не стоит верить всем глянцевым фотографиям, которые публикуются в соцсетях. На самом деле они могут быть далеки от реальности.
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