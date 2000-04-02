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Раздел: Культура  
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Организаторы Евровидения огласили порядок выступлений участников

Организаторы Евровидения огласили порядок выступлений участников Украинский исполнитель MELOVIN выйдет на сцену последним.

Во вторник, 3 апреля, стал известен порядок выступлений участников на международном песенном конкурсе Евровидение-2018, который в мае пройдет в Лиссабоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Представитель Украины MELOVIN закроет второй полуфинал, который состоится 10 мая. Его порядковый номер - 18.

Первый полуфинал состоится 8 мая, а финал, в ходе которого определится победитель конкурса, пройдет 12 мая.

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Местом проведения Евровидения станет арена Meo Arena - третий по величине крытый стадион в Европе и самый большой в Португалии. Сцена будет выполнена в стиле "Океан".

Организаторы Евровидения огласили порядок выступлений участников
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 Теги: Евровидение, Melovin

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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