Раздел: Культура
Организаторы Евровидения огласили порядок выступлений участников
Украинский исполнитель MELOVIN выйдет на сцену последним.
Во вторник, 3 апреля, стал известен порядок выступлений участников на международном песенном конкурсе Евровидение-2018, который в мае пройдет в Лиссабоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Представитель Украины MELOVIN закроет второй полуфинал, который состоится 10 мая. Его порядковый номер - 18.
Первый полуфинал состоится 8 мая, а финал, в ходе которого определится победитель конкурса, пройдет 12 мая.
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Местом проведения Евровидения станет арена Meo Arena - третий по величине крытый стадион в Европе и самый большой в Португалии. Сцена будет выполнена в стиле "Океан".
Во вторник, 3 апреля, стал известен порядок выступлений участников на международном песенном конкурсе Евровидение-2018, который в мае пройдет в Лиссабоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Представитель Украины MELOVIN закроет второй полуфинал, который состоится 10 мая. Его порядковый номер - 18.
Первый полуфинал состоится 8 мая, а финал, в ходе которого определится победитель конкурса, пройдет 12 мая.
Читайте также: На снимках известной модели нашли целлюлит
Местом проведения Евровидения станет арена Meo Arena - третий по величине крытый стадион в Европе и самый большой в Португалии. Сцена будет выполнена в стиле "Океан".
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