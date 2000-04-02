Раздел: Культура
Насте Каменских вздумалось загорать без купальника
Певица осчастливила поклонников очередным пикантным снимком из отпуска в теплых краях.
В Инстаграме Настя Каменских показала, как загорает без купальника. Конечно, интимные части тела артистка прикрыла, так что ничего вульгарного в этом фото нет.
Подписала Настя "жаркую" для фанатов фотку так: "Oops ...". И буквально за пять часов после публикации ее оценили в более чем 56 тысяч лайков, а это говорит о всеобщем восторге.
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В комментариях под своим фото Каменских прочтет много разных отзывов, например: "Красиво) с каждой публикацией все больше и больше раздеваетесь))))", "Для чего ты такие фото выставляешь?!? Ты же голая!", "Всё эстетично, никакой пошлости нет! Хорошо выглядит Настя!".
В Инстаграме Настя Каменских показала, как загорает без купальника. Конечно, интимные части тела артистка прикрыла, так что ничего вульгарного в этом фото нет.
Подписала Настя "жаркую" для фанатов фотку так: "Oops ...". И буквально за пять часов после публикации ее оценили в более чем 56 тысяч лайков, а это говорит о всеобщем восторге.
Читайте также: Рианна выложила в Instagram нескромное фото
В комментариях под своим фото Каменских прочтет много разных отзывов, например: "Красиво) с каждой публикацией все больше и больше раздеваетесь))))", "Для чего ты такие фото выставляешь?!? Ты же голая!", "Всё эстетично, никакой пошлости нет! Хорошо выглядит Настя!".
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