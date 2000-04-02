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Раздел: Культура  
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Насте Каменских вздумалось загорать без купальника

Насте Каменских вздумалось загорать без купальникаПевица осчастливила поклонников очередным пикантным снимком из отпуска в теплых краях.

В Инстаграме Настя Каменских показала, как загорает без купальника. Конечно, интимные части тела артистка прикрыла, так что ничего вульгарного в этом фото нет.

Подписала Настя "жаркую" для фанатов фотку так: "Oops ...". И буквально за пять часов после публикации ее оценили в более чем 56 тысяч лайков, а это говорит о всеобщем восторге.

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В комментариях под своим фото Каменских прочтет много разных отзывов, например: "Красиво) с каждой публикацией все больше и больше раздеваетесь))))", "Для чего ты такие фото выставляешь?!? Ты же голая!", "Всё эстетично, никакой пошлости нет! Хорошо выглядит Настя!".

Насте Каменских вздумалось загорать без купальника
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 Теги: Настя Каменских, фигура

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Сегодня, 09:14 » Автор: Валерия Янобекова
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