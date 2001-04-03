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Анна Седокова похвасталась снимком сына

Анна Седокова похвасталась снимком сынаЭкс-солистка ВИА-Гры умилила фолловеров в социальной сети свежим фото повзрослевшего сыночка.

Анна Седокова показала своего милого сына с невероятно голубыми глазами, от которых невозможно оторвать взгляд, как и от его искренней улыбки.

Подписала певица фотографию сына так: "Вот тебе уже почти год и сегодня ты прошёл ко мне сам, целых четыре шага! Или мне показалось, что ты прошёл, я не знаю )) Может, ты по инерции нёсся и упал в мои объятия. Я же всегда словлю, поддержу и придумаю себе то, чего нет)) Я же женщина. Ты - мой сын и это такое счастье, что ты у меня есть! Я обещаю не быть сумасшедшей мамашей, которой будут не нравятся все твои женщины. Я же нормальная #мама (я буду стараться #честночестно) Я обещаю принять даже кого-то с пирсингом)) Хотя, зная, что ты Овен, все же это местоимение КакИХ. А если у тебя их все же будет много, я попробую тебе объяснить, что «много» счастья не приносит. Нужно искать одну. Ту, что заставляет тебя вставать по утрам. Ту, которой ты не безразличен. Ту, для которой тебе захочется стать лучшей версией себя и покорить все континенты! Ту, которая сможет тебя легко рассмешить, когда на душе будет паршиво и ту, которая будет вкуснее всех готовить, ведь ты мой сын и мне важно, чтобы ты хорошо ел) #HECTOR".

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Подписчики Анны Седоковой не стали скрывать того, что их растрогал пост певицы, а также очень понравился маленький Гектор.

Анна Седокова похвасталась снимком сына


Стиль, орфография и пунктуация Анны Седоковой сохранены.
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 Теги: Анна Седокова, сын

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Сегодня, 12:45 » Автор: Валерия Янобекова
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