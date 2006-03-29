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Раздел: Культура  
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Ольгу Сумскую похвалили за внешний вид

Ольгу Сумскую похвалили за внешний видУкраинская актриса поделилась свежим фото в Инстаграме.

Ольга Сумская сфотографировалась во время съемок нового сезона программы "Битва экстрасенсов" и показала этот кадр в социальной сети.

Почти семь тысяч пользователей не смогли пройти мимо новой фотографии актрисы и оценили ее с помощью лайков.

Украинская "Роксолана" с годами становится еще красивее, нежели была раньше. Сейчас Ольге уже 51 год, но выглядит она потрясающе.

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В комментариях Ольгу искупали в множестве однотипных комплиментов: "Очень красивая))) модель)))) умничка!!!", "Офігенно красива!", "Великолепно выглядите!", "Очень хороший Лук! Женственный и нежный!" и все остальные отзывы в таком же духе.

Ольгу Сумскую похвалили за внешний вид
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 Теги: Ольга Сумская, внешность

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Сегодня, 13:53 » Автор: Валерия Янобекова
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