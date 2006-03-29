Раздел: Культура
Ольгу Сумскую похвалили за внешний вид
Украинская актриса поделилась свежим фото в Инстаграме.
Ольга Сумская сфотографировалась во время съемок нового сезона программы "Битва экстрасенсов" и показала этот кадр в социальной сети.
Почти семь тысяч пользователей не смогли пройти мимо новой фотографии актрисы и оценили ее с помощью лайков.
Украинская "Роксолана" с годами становится еще красивее, нежели была раньше. Сейчас Ольге уже 51 год, но выглядит она потрясающе.
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В комментариях Ольгу искупали в множестве однотипных комплиментов: "Очень красивая))) модель)))) умничка!!!", "Офігенно красива!", "Великолепно выглядите!", "Очень хороший Лук! Женственный и нежный!" и все остальные отзывы в таком же духе.
Ольга Сумская сфотографировалась во время съемок нового сезона программы "Битва экстрасенсов" и показала этот кадр в социальной сети.
Почти семь тысяч пользователей не смогли пройти мимо новой фотографии актрисы и оценили ее с помощью лайков.
Украинская "Роксолана" с годами становится еще красивее, нежели была раньше. Сейчас Ольге уже 51 год, но выглядит она потрясающе.
Читайте также: Linkin Park выставляет свои инструменты на аукцион
В комментариях Ольгу искупали в множестве однотипных комплиментов: "Очень красивая))) модель)))) умничка!!!", "Офігенно красива!", "Великолепно выглядите!", "Очень хороший Лук! Женственный и нежный!" и все остальные отзывы в таком же духе.
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