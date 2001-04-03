Соломия Витвицкая решила похудеть

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В Инстаграме ведущая телеканала "1+1" поделилась свежим селфи, которое было сделано ею в спортклубе.На этом снимке Соломия Витвицкая запечатлена без привычного макияжа и укладки.Подписала Соломия свое спортивное мотивирующее селфи так: "Весна наступила, а отже й літо не за горами) І вже зараз варто готуватися до фоточок в бікіні! Ми з моїм улюбленим «живадьором» Людмилою Миняйло замислили готуватися разом і запрошуємо усіх!".В комментариях телеведущую искупали в комплиментах за стремление стать "лучшей версией себя" и отметили, что она выступила для многих мощным мотиватором.