» » Татьяна Котова выставила напоказ стройные ноги
Раздел: Культура  
0

Татьяна Котова выставила напоказ стройные ноги

Татьяна Котова выставила напоказ стройные ногиПевица очаровала поклонников новым фото.

Котова похвасталась стройными ножками, выложив в Инстаграм яркое фото. На нем она запечатлена в коротенькой юбочке, подчеркивающей действительно красивые ноги артистки.

Подписала Татьяна свое фото так: "Кто-то пишет дерзкая, кому-то веселая, жестокая, наивная, актуальная и задорная…. А какая для вас моя новая песня #Adios?".

В комментариях фолловеры певицы бурно отвечают на заданный ею вопрос, но также мелькают и отзывы с комплиментами: "Вы очень милая и красивая!", "Таня, ты - восхитительная и необыкновенная, как и твоё творчество)))", "Какая нежная милая голая коленка)".

Читайте также: Организаторы Евровидения огласили порядок выступлений участников

Кокетливый образ экс-солистки группы "ВИА-Гра" по достоинству оценили инстаграм-пользователи, поставив за три часа после публикации снимка более 14 тысяч лайков.

Татьяна Котова выставила напоказ стройные ноги
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Татьяна Котова, ноги

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:30 » Автор: Валерия Янобекова
     257
     0

Похожие новости по теме

Таня Котова оголила стройные бедра на новом фото Таня Котова оголила стройные бедра на новом фото

Экс-солистка группы "ВИА-Гра" поделилась красивой фотографией в социальной сети.

Ей идет: Татьяна Котова примерила образ Дюймовочки Ей идет: Татьяна Котова примерила образ Дюймовочки

Экс-солистка группы "ВИА-Гра" сфотографировалась в кокетливом мини.

Татьяна Котова показала, какие у нее длинные ноги и высокая грудь Татьяна Котова показала, какие у нее длинные ноги и высокая грудь

Экс-солистка "ВИА-Гры" похвасталась снимком из новогодней фотосессии.

Татьяна Котова раздразнила мужчин новым фото в бикини Татьяна Котова раздразнила мужчин новым фото в бикини

Экс-солистка группы "ВИА-Гра" поделилась новым снимком с Мальдив.

Татьяна Котова выставила напоказ упругие бедра Татьяна Котова выставила напоказ упругие бедра

Экс-солистка "ВИА-Гры" сфотографировалась в платье с откровенным разрезом.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх