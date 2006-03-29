Татьяна Котова выставила напоказ стройные ноги

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Котова похвасталась стройными ножками, выложив в Инстаграм яркое фото. На нем она запечатлена в коротенькой юбочке, подчеркивающей действительно красивые ноги артистки.Подписала Татьяна свое фото так: "Кто-то пишет дерзкая, кому-то веселая, жестокая, наивная, актуальная и задорная…. А какая для вас моя новая песня #Adios?".В комментариях фолловеры певицы бурно отвечают на заданный ею вопрос, но также мелькают и отзывы с комплиментами: "Вы очень милая и красивая!", "Таня, ты - восхитительная и необыкновенная, как и твоё творчество)))", "Какая нежная милая голая коленка)".Кокетливый образ экс-солистки группы "ВИА-Гра" по достоинству оценили инстаграм-пользователи, поставив за три часа после публикации снимка более 14 тысяч лайков.