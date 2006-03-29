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Раздел: Культура  
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Оля Полякова показала свою подросшую дочь

Оля Полякова показала свою подросшую дочьВсе чаще певица Оля Полякова публикует фотографии своих дочерей.

Поклонники восхищены поразительным сходством Оли Поляковой и ее дочери Маши.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

И если маленькая Алиса все же реже появляется в блоге своей звездной мамы, то найти снимки Маши — не проблема. Так, новым кадром с дочкой артистка поделилась буквально на днях.

На фото Оля и ее дочь запечатлены крупным планом, поэтому поклонники смогли рассмотреть их внимательней. И все сошлись во мнении, что Маша растет точной копией своей знаменитой мамы! Единственное отличие — цвет волос.

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«Моя зюзька!» — прокомментировала Оля снимок с Машей.

Оля Полякова показала свою подросшую дочь
Оля Полякова показала свою подросшую дочь
Оля Полякова показала свою подросшую дочь
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 Теги: Оля Полякова, дочь, фото

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Сегодня, 19:11 » Автор: Едгар Букмирза
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