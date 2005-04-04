Раздел: Культура
Британский комик посетил Чернобыль
Джек Вайтгалл удивил своих поклонников в соцсети Instagram новыми снимками и видео.
Телеведущий и комик Джек Вайтгалл приехал в Украину. Британский актер показал кадры из Киева, Одессы и даже из Чернобыля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
После визита Пэрис Хилтон во Львов, 29-летний актер также посетил Украину. Однако комик не имел намерения принимать участие в светских мероприятиях, а просто путешествовал по стране как турист.
Первое, что удивило Джека Вайтгалла – это видеоролик в аэропорту Одессы, над которым он сильно похохотал. Знаменитость забавно отреагировал на изъятие контрабанды, которую показали на телеэкранах аэропорта.
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Удивительное видео в аэропорту Одессы. Я удивляюсь, как они позволили мужчине сесть в самолет, найдя всю эту контрабанду, – прокомментировал украинскую рекламу Джек Вайтгалл.
Телеведущий и комик Джек Вайтгалл приехал в Украину. Британский актер показал кадры из Киева, Одессы и даже из Чернобыля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
После визита Пэрис Хилтон во Львов, 29-летний актер также посетил Украину. Однако комик не имел намерения принимать участие в светских мероприятиях, а просто путешествовал по стране как турист.
Первое, что удивило Джека Вайтгалла – это видеоролик в аэропорту Одессы, над которым он сильно похохотал. Знаменитость забавно отреагировал на изъятие контрабанды, которую показали на телеэкранах аэропорта.
Читайте также: Чернобыль 30 лет спустя: необычные снимки. Фото
Удивительное видео в аэропорту Одессы. Я удивляюсь, как они позволили мужчине сесть в самолет, найдя всю эту контрабанду, – прокомментировал украинскую рекламу Джек Вайтгалл.
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