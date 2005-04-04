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Раздел: Культура  
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Британский комик посетил Чернобыль

Британский комик посетил ЧернобыльДжек Вайтгалл удивил своих поклонников в соцсети Instagram новыми снимками и видео.

Телеведущий и комик Джек Вайтгалл приехал в Украину. Британский актер показал кадры из Киева, Одессы и даже из Чернобыля.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

После визита Пэрис Хилтон во Львов, 29-летний актер также посетил Украину. Однако комик не имел намерения принимать участие в светских мероприятиях, а просто путешествовал по стране как турист.

Первое, что удивило Джека Вайтгалла – это видеоролик в аэропорту Одессы, над которым он сильно похохотал. Знаменитость забавно отреагировал на изъятие контрабанды, которую показали на телеэкранах аэропорта.

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Удивительное видео в аэропорту Одессы. Я удивляюсь, как они позволили мужчине сесть в самолет, найдя всю эту контрабанду, – прокомментировал украинскую рекламу Джек Вайтгалл.

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 Теги: Джек Вайтгалл, Чернобыль, Британский комик

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Сегодня, 22:29 » Автор: Едгар Букмирза
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