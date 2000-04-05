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Раздел: Культура  
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Эксперты назвали лучшие фильмы начала 2018 года

Эксперты назвали лучшие фильмы начала 2018 годаЖурналисты подбили итоги начала года.

Эксперты журнала Esquire назвали лучшие фильмы начала 2018 года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

Лидером была признана картина "Аннигиляция" Алекса Гарленда с Натали Портман в главной роли.

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"Аннигиляция" является фантастической драмой, повествующей об экспедиции ученых в аномальную зону. На втором месте оказался фильм "Тебя никогда здесь не было" Линн Рэмси с Хоакином Фениксом в главной роли. А на третьей строчке лидеров картина "Одна любовь за другой" Рассела Харбо.

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 Теги: Эксперты, фильм, 2018

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Сегодня, 00:00 » Автор: Едгар Букмирза
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