Раздел: Культура
"Я с трудом говорю": в Санкт-Петербурге госпитализировали Эдиту Пьеху
Известная певица попала в больницу из-за обострения бронхита.
Российская певица Эдита Пьеха попала в больницу с бронхитом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Она госпитализирована в одну их клиник Санкт-Петербурга.
"Увезли с обострением бронхита, я с трудом говорю. Но делают капли, уколы, так что все будет хорошо", – отметила певица.
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Пьехе 80 лет, она носит звание народной артистки СССР.
Российская певица Эдита Пьеха попала в больницу с бронхитом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Она госпитализирована в одну их клиник Санкт-Петербурга.
"Увезли с обострением бронхита, я с трудом говорю. Но делают капли, уколы, так что все будет хорошо", – отметила певица.
Читайте также: Организаторы Евровидения огласили порядок выступлений участников
Пьехе 80 лет, она носит звание народной артистки СССР.
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