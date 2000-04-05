» » "Я с трудом говорю": в Санкт-Петербурге госпитализировали Эдиту Пьеху
Раздел: Культура  
0

"Я с трудом говорю": в Санкт-Петербурге госпитализировали Эдиту Пьеху

"Я с трудом говорю": в Санкт-Петербурге госпитализировали Эдиту Пьеху Известная певица попала в больницу из-за обострения бронхита.

Российская певица Эдита Пьеха попала в больницу с бронхитом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Она госпитализирована в одну их клиник Санкт-Петербурга.

"Увезли с обострением бронхита, я с трудом говорю. Но делают капли, уколы, так что все будет хорошо", – отметила певица.

Читайте также: Организаторы Евровидения огласили порядок выступлений участников

Пьехе 80 лет, она носит звание народной артистки СССР.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Эдита Пьеха, больница

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
     296
     0

Похожие новости по теме

Организаторы Евровидения огласили порядок выступлений участников Организаторы Евровидения огласили порядок выступлений участников

Украинский исполнитель MELOVIN выйдет на сцену последним.

Известная российская певица попала в жуткую аварию Известная российская певица попала в жуткую аварию

Экс-солистка "Ленинграда" попала в страшное ДТП.

Эдита Пьеха рассказала о непростом периоде в жизни внука Эдита Пьеха рассказала о непростом периоде в жизни внука

Стас увлекался наркотиками.

Эдита Пьеха объяснила, почему ненавидит США Эдита Пьеха объяснила, почему ненавидит США

Россия всегда была для Америки костью в горле, считает певица.

Эдита Пьеха слегла с сердечным приступом Эдита Пьеха слегла с сердечным приступом

Знаменитую певицу госпитализировали


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх