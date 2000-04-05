"Я с трудом говорю": в Санкт-Петербурге госпитализировали Эдиту Пьеху

Известная певица попала в больницу из-за обострения бронхита.



Российская певица Эдита Пьеха попала в больницу с бронхитом, сообщает



Она госпитализирована в одну их клиник Санкт-Петербурга.



"Увезли с обострением бронхита, я с трудом говорю. Но делают капли, уколы, так что все будет хорошо", – отметила певица.



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Пьехе 80 лет, она носит звание народной артистки СССР. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Российская певица Эдита Пьеха попала в больницу с бронхитом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон Она госпитализирована в одну их клиник Санкт-Петербурга."Увезли с обострением бронхита, я с трудом говорю. Но делают капли, уколы, так что все будет хорошо", – отметила певица.Пьехе 80 лет, она носит звание народной артистки СССР.



