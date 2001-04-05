Раздел: Культура
Названа истинная причина расставания известной голливудской пары
Инсайдер прокомментировал проблемы в отношениях.
Cупруги Татум шокировали общественность неожиданной новостью: Дженна и Ченнинг обьявили о своем расставании спустя девять лет брака. Возлюбленные опубликовали прощальные посты на своих страницах в соцсетях, где обьяснили причины разрыва, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
"Между нами не произошло каких-то ссор или непристойных инцидентов. У нас нет секретов. Просто два лучших друга поняли, что пришло время помочь друг другу жить самой радостной и счастливой жизнью, насколько это возможно", - написали супруги.
Однако, как оказалось, в письме пара забыла упомянуть об истинной причине расставания. Так, по словам инсайдера, у Дженны и Ченнинга были разные приоритеты.
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"Дженна хотела находиться дома с дочерью и всю себя посвящать семье, а Ченнинг был сосредоточен на карьере и предпочитал проводить время за пределами дома", - поделился инсайдер.
Cупруги Татум шокировали общественность неожиданной новостью: Дженна и Ченнинг обьявили о своем расставании спустя девять лет брака. Возлюбленные опубликовали прощальные посты на своих страницах в соцсетях, где обьяснили причины разрыва, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
"Между нами не произошло каких-то ссор или непристойных инцидентов. У нас нет секретов. Просто два лучших друга поняли, что пришло время помочь друг другу жить самой радостной и счастливой жизнью, насколько это возможно", - написали супруги.
Однако, как оказалось, в письме пара забыла упомянуть об истинной причине расставания. Так, по словам инсайдера, у Дженны и Ченнинга были разные приоритеты.
Читайте также: Ченнинг Татум сообщил о разводе после девяти лет брака
"Дженна хотела находиться дома с дочерью и всю себя посвящать семье, а Ченнинг был сосредоточен на карьере и предпочитал проводить время за пределами дома", - поделился инсайдер.
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