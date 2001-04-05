Раздел: Культура
Папарацци заметили похудевшую Меган Фокс на пляже с супругом
Актриса удивила отличной фигурой после беременности.
Известная голливудская актриса Меган Фокс приятно удивила своих поклонников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Звездная мама, которая в последнее время появляется на публике с рекламой белья собственного дизайна, заметно похудела и на днях продемонстрировала пикантную фигуру в бикини.
Папарацци подловили Меган с ее мужем Брайаном Остином Грином во время отдыха на Гавайях.
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Звезда в купальнике похвасталась невероятным прессом.
Известная голливудская актриса Меган Фокс приятно удивила своих поклонников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Звездная мама, которая в последнее время появляется на публике с рекламой белья собственного дизайна, заметно похудела и на днях продемонстрировала пикантную фигуру в бикини.
Папарацци подловили Меган с ее мужем Брайаном Остином Грином во время отдыха на Гавайях.
Читайте также: "Я с трудом говорю": в Санкт-Петербурге госпитализировали Эдиту Пьеху
Звезда в купальнике похвасталась невероятным прессом.
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