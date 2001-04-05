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Раздел: Культура  
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Папарацци заметили похудевшую Меган Фокс на пляже с супругом

Папарацци заметили похудевшую Меган Фокс на пляже с супругом Актриса удивила отличной фигурой после беременности.

Известная голливудская актриса Меган Фокс приятно удивила своих поклонников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Звездная мама, которая в последнее время появляется на публике с рекламой белья собственного дизайна, заметно похудела и на днях продемонстрировала пикантную фигуру в бикини.

Папарацци подловили Меган с ее мужем Брайаном Остином Грином во время отдыха на Гавайях.

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Звезда в купальнике похвасталась невероятным прессом.

Папарацци заметили похудевшую Меган Фокс на пляже с супругом
Папарацци заметили похудевшую Меган Фокс на пляже с супругом
Папарацци заметили похудевшую Меган Фокс на пляже с супругом
Папарацци заметили похудевшую Меган Фокс на пляже с супругом
Папарацци заметили похудевшую Меган Фокс на пляже с супругом
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 Теги: Меган Фокс, пляж

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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