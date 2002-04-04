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Дженнифер Энистон отправилась на отдых после развода
Американская актриса отдохнула на Таити.
После краха своего второго брака Дженнифер Энистон делает все, чтобы остаться на плаву. Недавно актриса отправилась на Таити и отлично провела там время с друзьями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Bilshe.
К Энистон присоединились Кортни Кокс с Джейсоном Бэйтмена, Джимми Киммел, а также жена Киммела Молли Макнерни, чье сорокалетие они и отмечали.
С тех пор как Джастин Теру съехал и перебрался в Нью-Йорк, оставив Энистон в Лос-Анджелесе, жизнь для нее стала гораздо менее разнообразной. У Дженнифер есть близкие друзья, которые поддерживают актрису и заботятся о ней в тяжелый жизненный период.
В некоторых из них есть довольно сильные подозрения относительно того, что Дженнифер и Брэд Питт снова вместе. Недавно бывших супругов застали за поцелуями.
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Сама Энистон уже готова впервые со времени разрыва снова появится на публике - 19 апреля она примет участие в благотворительной акции в Лос-Анджелесе.
После краха своего второго брака Дженнифер Энистон делает все, чтобы остаться на плаву. Недавно актриса отправилась на Таити и отлично провела там время с друзьями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Bilshe.
К Энистон присоединились Кортни Кокс с Джейсоном Бэйтмена, Джимми Киммел, а также жена Киммела Молли Макнерни, чье сорокалетие они и отмечали.
С тех пор как Джастин Теру съехал и перебрался в Нью-Йорк, оставив Энистон в Лос-Анджелесе, жизнь для нее стала гораздо менее разнообразной. У Дженнифер есть близкие друзья, которые поддерживают актрису и заботятся о ней в тяжелый жизненный период.
В некоторых из них есть довольно сильные подозрения относительно того, что Дженнифер и Брэд Питт снова вместе. Недавно бывших супругов застали за поцелуями.
Читайте также: Названа истинная причина расставания известной голливудской пары
Сама Энистон уже готова впервые со времени разрыва снова появится на публике - 19 апреля она примет участие в благотворительной акции в Лос-Анджелесе.
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