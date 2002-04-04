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Раздел: Культура  
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Дженнифер Энистон отправилась на отдых после развода

Дженнифер Энистон отправилась на отдых после развода Американская актриса отдохнула на Таити.

После краха своего второго брака Дженнифер Энистон делает все, чтобы остаться на плаву. Недавно актриса отправилась на Таити и отлично провела там время с друзьями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Bilshe.

К Энистон присоединились Кортни Кокс с Джейсоном Бэйтмена, Джимми Киммел, а также жена Киммела Молли Макнерни, чье сорокалетие они и отмечали.

С тех пор как Джастин Теру съехал и перебрался в Нью-Йорк, оставив Энистон в Лос-Анджелесе, жизнь для нее стала гораздо менее разнообразной. У Дженнифер есть близкие друзья, которые поддерживают актрису и заботятся о ней в тяжелый жизненный период.

В некоторых из них есть довольно сильные подозрения относительно того, что Дженнифер и Брэд Питт снова вместе. Недавно бывших супругов застали за поцелуями.

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Сама Энистон уже готова впервые со времени разрыва снова появится на публике - 19 апреля она примет участие в благотворительной акции в Лос-Анджелесе.

Дженнифер Энистон отправилась на отдых после развода
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 Теги: Дженнифер Энистон, отдых

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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