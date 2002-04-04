Раздел: Культура
Настя Каменских показала, как выглядит по утрам
Певица сфотографировалась в пижаме и поделилась снимком в соцсети.
Настя Каменских наслаждается отдыхом в теплых краях, но не забывает и о своих многочисленных фанатах. В Инстаграме певица каждый день делится отпускными фотками, на которых демонстрирует фигуру.
На этот раз Настя сфотографировалась сразу, как только проснулась. На ней в этот момент были надеты розовые шортики, а грудь она прикрыла розовым полотенцем.
Свое лицо певица закрыла руками, но зато выставила напоказ животик.
Читайте также: Надежда Мейхер поразила грациозностью
Подписчики по-разному отреагировали на утреннее фото звезды украинского шоу-бизнеса, хотя, это не помешало снимку собрать более 40 тысяч лайков всего за один час после публикации.
Настя Каменских наслаждается отдыхом в теплых краях, но не забывает и о своих многочисленных фанатах. В Инстаграме певица каждый день делится отпускными фотками, на которых демонстрирует фигуру.
На этот раз Настя сфотографировалась сразу, как только проснулась. На ней в этот момент были надеты розовые шортики, а грудь она прикрыла розовым полотенцем.
Свое лицо певица закрыла руками, но зато выставила напоказ животик.
Читайте также: Надежда Мейхер поразила грациозностью
Подписчики по-разному отреагировали на утреннее фото звезды украинского шоу-бизнеса, хотя, это не помешало снимку собрать более 40 тысяч лайков всего за один час после публикации.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1097
0
Оставьте свой комментарий