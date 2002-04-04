Настя Каменских показала, как выглядит по утрам

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Настя Каменских наслаждается отдыхом в теплых краях, но не забывает и о своих многочисленных фанатах. В Инстаграме певица каждый день делится отпускными фотками, на которых демонстрирует фигуру.На этот раз Настя сфотографировалась сразу, как только проснулась. На ней в этот момент были надеты розовые шортики, а грудь она прикрыла розовым полотенцем.Свое лицо певица закрыла руками, но зато выставила напоказ животик.Подписчики по-разному отреагировали на утреннее фото звезды украинского шоу-бизнеса, хотя, это не помешало снимку собрать более 40 тысяч лайков всего за один час после публикации.