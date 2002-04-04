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Раздел: Культура  
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Настя Каменских показала, как выглядит по утрам

Настя Каменских показала, как выглядит по утрамПевица сфотографировалась в пижаме и поделилась снимком в соцсети.

Настя Каменских наслаждается отдыхом в теплых краях, но не забывает и о своих многочисленных фанатах. В Инстаграме певица каждый день делится отпускными фотками, на которых демонстрирует фигуру.

На этот раз Настя сфотографировалась сразу, как только проснулась. На ней в этот момент были надеты розовые шортики, а грудь она прикрыла розовым полотенцем.

Свое лицо певица закрыла руками, но зато выставила напоказ животик.

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Подписчики по-разному отреагировали на утреннее фото звезды украинского шоу-бизнеса, хотя, это не помешало снимку собрать более 40 тысяч лайков всего за один час после публикации.

Настя Каменских показала, как выглядит по утрам
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 Теги: Настя Каменских, фигура

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Сегодня, 09:17 » Автор: Валерия Янобекова
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