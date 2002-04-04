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Раздел: Культура  
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Ким Кардашян сделала селфи в нижнем белье

Ким Кардашян сделала селфи в нижнем бельеЗаодно звезда реалити-шоу продемонстрировала свою фигуру.

В Instagram Ким Кардашян нередко делится эффектными снимками, от которых невозможно оторвать глаз.

На этот раз многодетная мать показала, как выглядит ее фигура в нижнем белье. Судя по реакции фолловеров Кардашян, она в превосходной форме.

Фирменное белье от CALVIN KLEIN подчеркнуло идеальную фигуру звезды американского шоу-бизнеса.

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Буквально за несколько часов лайк новому фото Ким Кардашян поставили более 2,6 миллионов инстаграм-пользователей, что говорит о всеобщем восторге.

Ким Кардашян сделала селфи в нижнем белье
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 Теги: Ким Кардашян, фигура

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Сегодня, 12:42 » Автор: Валерия Янобекова
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