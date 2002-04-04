Раздел: Культура
Ким Кардашян сделала селфи в нижнем белье
Заодно звезда реалити-шоу продемонстрировала свою фигуру.
В Instagram Ким Кардашян нередко делится эффектными снимками, от которых невозможно оторвать глаз.
На этот раз многодетная мать показала, как выглядит ее фигура в нижнем белье. Судя по реакции фолловеров Кардашян, она в превосходной форме.
Фирменное белье от CALVIN KLEIN подчеркнуло идеальную фигуру звезды американского шоу-бизнеса.
Читайте также: Стало известно, какой украинский исполнитель наиболее популярен на YouTube
Буквально за несколько часов лайк новому фото Ким Кардашян поставили более 2,6 миллионов инстаграм-пользователей, что говорит о всеобщем восторге.
В Instagram Ким Кардашян нередко делится эффектными снимками, от которых невозможно оторвать глаз.
На этот раз многодетная мать показала, как выглядит ее фигура в нижнем белье. Судя по реакции фолловеров Кардашян, она в превосходной форме.
Фирменное белье от CALVIN KLEIN подчеркнуло идеальную фигуру звезды американского шоу-бизнеса.
Читайте также: Стало известно, какой украинский исполнитель наиболее популярен на YouTube
Буквально за несколько часов лайк новому фото Ким Кардашян поставили более 2,6 миллионов инстаграм-пользователей, что говорит о всеобщем восторге.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
97
0
Оставьте свой комментарий