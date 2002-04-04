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Раздел: Культура  
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Ольга Фреймут примерила деловой костюм

Ольга Фреймут примерила деловой костюм Многим подписчикам телеведущей понравился ее строгий образ.

Ольга Фреймут выложила в Инстаграм фото, на котором запечатлена в стильном брючном костюме и рубашке.

Телеведущая умудрилась даже в деловом костюме выглядеть женственно и нежно. О чем написали подписчицы Оли в комментариях под фото.

Были, конечно, и критиканские отзывы относительно внешнего вида Фреймут, но стоит учитывать тот факт, что каждое новое фото теле-звезды комментируется всегда по-разному и чаще всего положительные отклики граничат с негативными.

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Менее, чем за сутки, деловой образ Ольги Фреймут оценили по достоинству почти 15 тысяч инстаграм-пользователей, поставивших лайки.

Ольга Фреймут примерила деловой костюм
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 Теги: Ольга Фреймут, образ

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Сегодня, 14:01 » Автор: Валерия Янобекова
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