Раздел: Культура
Ольга Фреймут примерила деловой костюм
Многим подписчикам телеведущей понравился ее строгий образ.
Ольга Фреймут выложила в Инстаграм фото, на котором запечатлена в стильном брючном костюме и рубашке.
Телеведущая умудрилась даже в деловом костюме выглядеть женственно и нежно. О чем написали подписчицы Оли в комментариях под фото.
Были, конечно, и критиканские отзывы относительно внешнего вида Фреймут, но стоит учитывать тот факт, что каждое новое фото теле-звезды комментируется всегда по-разному и чаще всего положительные отклики граничат с негативными.
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Менее, чем за сутки, деловой образ Ольги Фреймут оценили по достоинству почти 15 тысяч инстаграм-пользователей, поставивших лайки.
Ольга Фреймут выложила в Инстаграм фото, на котором запечатлена в стильном брючном костюме и рубашке.
Телеведущая умудрилась даже в деловом костюме выглядеть женственно и нежно. О чем написали подписчицы Оли в комментариях под фото.
Были, конечно, и критиканские отзывы относительно внешнего вида Фреймут, но стоит учитывать тот факт, что каждое новое фото теле-звезды комментируется всегда по-разному и чаще всего положительные отклики граничат с негативными.
Читайте также: Эксперты назвали лучшие фильмы начала 2018 года
Менее, чем за сутки, деловой образ Ольги Фреймут оценили по достоинству почти 15 тысяч инстаграм-пользователей, поставивших лайки.
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