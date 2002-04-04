Ольга Фреймут примерила деловой костюм

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Ольга Фреймут выложила в Инстаграм фото, на котором запечатлена в стильном брючном костюме и рубашке.Телеведущая умудрилась даже в деловом костюме выглядеть женственно и нежно. О чем написали подписчицы Оли в комментариях под фото.Были, конечно, и критиканские отзывы относительно внешнего вида Фреймут, но стоит учитывать тот факт, что каждое новое фото теле-звезды комментируется всегда по-разному и чаще всего положительные отклики граничат с негативными.Менее, чем за сутки, деловой образ Ольги Фреймут оценили по достоинству почти 15 тысяч инстаграм-пользователей, поставивших лайки.