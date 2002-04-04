Владимир Зеленский показал, что делал в Чистый четверг

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Несколько месяцев назад Владимир Зеленский начал активно тренироваться и добился уже определенных результатов, заметных невооруженным взглядом. Но был вынужден приостановить тренировки, так как плохо себя чувствовал.В Инстаграме Зеленский показал фото, сделанное во время сегодняшней тренировки. Подписал шоумен этот спортивный кадр так: "Болел( Возвращаюсь в свой небольшой спорт. Утро. Джимакс. Киев."."Молодец! так держать!!!!", "Молодець! Так тримати! Спорт - це сила!", "Володимир, Ви - супер мужчина!!!", "МОЛОДЕЦ.. Нам нужен стройный и подтянутый Президент)))", - вот так отреагировали на возвращение Владимира Зеленского в спортзал и Инстаграм его преданные читатели.