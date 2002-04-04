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Раздел: Культура  
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Владимир Зеленский показал, что делал в Чистый четверг

Владимир Зеленский показал, что делал в Чистый четвергХудожественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95» показал, как провел утро Чистого четверга.

Несколько месяцев назад Владимир Зеленский начал активно тренироваться и добился уже определенных результатов, заметных невооруженным взглядом. Но был вынужден приостановить тренировки, так как плохо себя чувствовал.

В Инстаграме Зеленский показал фото, сделанное во время сегодняшней тренировки. Подписал шоумен этот спортивный кадр так: "Болел( Возвращаюсь в свой небольшой спорт. Утро. Джимакс. Киев.".

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"Молодец! так держать!!!!", "Молодець! Так тримати! Спорт - це сила!", "Володимир, Ви - супер мужчина!!!", "МОЛОДЕЦ.. Нам нужен стройный и подтянутый Президент)))", - вот так отреагировали на возвращение Владимира Зеленского в спортзал и Инстаграм его преданные читатели.

Владимир Зеленский показал, что делал в Чистый четверг
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 Теги: Владимир Зеленский, спорт

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Сегодня, 17:25 » Автор: Валерия Янобекова
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