Раздел: Культура
Владимир Зеленский показал, что делал в Чистый четверг
Художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95» показал, как провел утро Чистого четверга.
Несколько месяцев назад Владимир Зеленский начал активно тренироваться и добился уже определенных результатов, заметных невооруженным взглядом. Но был вынужден приостановить тренировки, так как плохо себя чувствовал.
В Инстаграме Зеленский показал фото, сделанное во время сегодняшней тренировки. Подписал шоумен этот спортивный кадр так: "Болел( Возвращаюсь в свой небольшой спорт. Утро. Джимакс. Киев.".
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"Молодец! так держать!!!!", "Молодець! Так тримати! Спорт - це сила!", "Володимир, Ви - супер мужчина!!!", "МОЛОДЕЦ.. Нам нужен стройный и подтянутый Президент)))", - вот так отреагировали на возвращение Владимира Зеленского в спортзал и Инстаграм его преданные читатели.
Несколько месяцев назад Владимир Зеленский начал активно тренироваться и добился уже определенных результатов, заметных невооруженным взглядом. Но был вынужден приостановить тренировки, так как плохо себя чувствовал.
В Инстаграме Зеленский показал фото, сделанное во время сегодняшней тренировки. Подписал шоумен этот спортивный кадр так: "Болел( Возвращаюсь в свой небольшой спорт. Утро. Джимакс. Киев.".
Читайте также: Поклонники раскритиковали неудачное платье беременной Светланы Лободы
"Молодец! так держать!!!!", "Молодець! Так тримати! Спорт - це сила!", "Володимир, Ви - супер мужчина!!!", "МОЛОДЕЦ.. Нам нужен стройный и подтянутый Президент)))", - вот так отреагировали на возвращение Владимира Зеленского в спортзал и Инстаграм его преданные читатели.
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