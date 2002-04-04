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Семья Кардашян показалась на публике с детьми
Семья показалась даже с маленькой дочерью Чикаго.
Раньше на многочисленных снимках Кардашьян не было самого маленького члена семьи - дочери Чикаго. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян выложила в Instagram долгожданную фотографию, на которой она позирует с мужем и всеми тремя их совместными детьми. Снимок был сделан на Пасху, которую в США отмечали 1 апреля. Это первая фотография семьи Кардашьян-Уэст в полном составе, пишет «Главком».
«Одна рука держит младенца, другая — Сэйнта за воротничок рубашки, потому что он все время убегает, — написала Ким в твиттере. — Мне кажется, вы не до конца понимаете, как сложно сделать семейное фото. Это лучшее, что у нас получилось, — перед тем, как все трое детей расплакались. И я, кажется, тоже». Судя по выражению лица Канье Уэста, ему этот снимок тоже дался непросто.
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Раньше на семейных кадрах отсутствовала дочь звездных супругов Чикаго, которая появилась на свет в январе 2018 года и с тех пор всего пару раз мелькала на фото, которые тоже размещала в сети ее мать.
Раньше на многочисленных снимках Кардашьян не было самого маленького члена семьи - дочери Чикаго. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян выложила в Instagram долгожданную фотографию, на которой она позирует с мужем и всеми тремя их совместными детьми. Снимок был сделан на Пасху, которую в США отмечали 1 апреля. Это первая фотография семьи Кардашьян-Уэст в полном составе, пишет «Главком».
«Одна рука держит младенца, другая — Сэйнта за воротничок рубашки, потому что он все время убегает, — написала Ким в твиттере. — Мне кажется, вы не до конца понимаете, как сложно сделать семейное фото. Это лучшее, что у нас получилось, — перед тем, как все трое детей расплакались. И я, кажется, тоже». Судя по выражению лица Канье Уэста, ему этот снимок тоже дался непросто.
Читайте также: Николь Шерзингер показалась на публике в роскошном платье
Раньше на семейных кадрах отсутствовала дочь звездных супругов Чикаго, которая появилась на свет в январе 2018 года и с тех пор всего пару раз мелькала на фото, которые тоже размещала в сети ее мать.
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