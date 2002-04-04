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Раздел: Культура  
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Вдохновилась содержимым подгузников: пользователи раскритиковали помаду Кайли Дженнер

Вдохновилась содержимым подгузников: пользователи раскритиковали помаду Кайли ДженнерЦвет помады скорее отпугнет, чем заставит вас ее купить.

Владелица популярного косметического бренда, модель, телезвезда и бизнес-леди Кайли Дженнер выпустила помаду линейки Lip Kit нового цвета, который шокировал ее поклонников. У многих он просто вызвал отвращение.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Как пишет The Daily Mail, жидкая матовая помада под названием Ironic («Ироническая») имеет странный грязно-зеленоватый оттенок. Пользователи соцсетей предположили, что 20-летняя звезда вдохновилась цветом содержимого подгузников своей двухмесячной дочери Сторми. «Выглядит — прямо, как детский понос», — пишет один из комментаторов. «И консистенция похожа» — подхватывает другой. А кому-то еще новая помада напомнила рвотные массы.

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Судя по всему новый продукт вряд ли будет пользоваться успехом. «Разве что кому-то надо будет нарядиться на Хэллоуин и выспутить в роли инопланетянина, Франкенштейна или Шрека», — пишут также в комментариях.
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 Теги: Кайли Дженнер, помада, цвет

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Сегодня, 22:31 » Автор: Едгар Букмирза
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