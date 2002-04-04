Раздел: Культура
Вдохновилась содержимым подгузников: пользователи раскритиковали помаду Кайли Дженнер
Цвет помады скорее отпугнет, чем заставит вас ее купить.
Владелица популярного косметического бренда, модель, телезвезда и бизнес-леди Кайли Дженнер выпустила помаду линейки Lip Kit нового цвета, который шокировал ее поклонников. У многих он просто вызвал отвращение.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Как пишет The Daily Mail, жидкая матовая помада под названием Ironic («Ироническая») имеет странный грязно-зеленоватый оттенок. Пользователи соцсетей предположили, что 20-летняя звезда вдохновилась цветом содержимого подгузников своей двухмесячной дочери Сторми. «Выглядит — прямо, как детский понос», — пишет один из комментаторов. «И консистенция похожа» — подхватывает другой. А кому-то еще новая помада напомнила рвотные массы.
Читайте также: Кайли Дженнер позировала украинскому фотографу
Судя по всему новый продукт вряд ли будет пользоваться успехом. «Разве что кому-то надо будет нарядиться на Хэллоуин и выспутить в роли инопланетянина, Франкенштейна или Шрека», — пишут также в комментариях.
Владелица популярного косметического бренда, модель, телезвезда и бизнес-леди Кайли Дженнер выпустила помаду линейки Lip Kit нового цвета, который шокировал ее поклонников. У многих он просто вызвал отвращение.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Как пишет The Daily Mail, жидкая матовая помада под названием Ironic («Ироническая») имеет странный грязно-зеленоватый оттенок. Пользователи соцсетей предположили, что 20-летняя звезда вдохновилась цветом содержимого подгузников своей двухмесячной дочери Сторми. «Выглядит — прямо, как детский понос», — пишет один из комментаторов. «И консистенция похожа» — подхватывает другой. А кому-то еще новая помада напомнила рвотные массы.
Читайте также: Кайли Дженнер позировала украинскому фотографу
Судя по всему новый продукт вряд ли будет пользоваться успехом. «Разве что кому-то надо будет нарядиться на Хэллоуин и выспутить в роли инопланетянина, Франкенштейна или Шрека», — пишут также в комментариях.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
39
0
Оставьте свой комментарий