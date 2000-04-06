Раздел: Культура
Виталий Козловский продемонстрировал свой европейский отдых
Певец провёл отпуск в Амстердаме.
Виталий Козловский после расставания со своей возлюбленной Раминой Эсхакзай долгое время находился в некой депрессии. Однако музыкант сумел найти выход из этого состояния и стал активно путешествовать. И вот недавние снимки певца из Амстердама вызвали немалый восторг у его поклонников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Украинский певец Виталий Козловский отправился в путешествие по Голландии. Так, остановкой артиста стал город Амстердам, снимками из которого он поделился со своими поклонниками.
Судя по кадрам, которые опубликовал Козловский в Инстаграм, он наслаждается отдыхом и пребывает в небывалом восторге от города.
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К слову, подписчики Виталия также радуются прекрасному настроению своего кумира и предвкушают скорый выход его нового альбома, на который, как они считают, Козловского вдохновят путешествия.
Виталий Козловский после расставания со своей возлюбленной Раминой Эсхакзай долгое время находился в некой депрессии. Однако музыкант сумел найти выход из этого состояния и стал активно путешествовать. И вот недавние снимки певца из Амстердама вызвали немалый восторг у его поклонников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Украинский певец Виталий Козловский отправился в путешествие по Голландии. Так, остановкой артиста стал город Амстердам, снимками из которого он поделился со своими поклонниками.
Судя по кадрам, которые опубликовал Козловский в Инстаграм, он наслаждается отдыхом и пребывает в небывалом восторге от города.
Читайте также: Поклонники раскритиковали неудачное платье беременной Светланы Лободы
К слову, подписчики Виталия также радуются прекрасному настроению своего кумира и предвкушают скорый выход его нового альбома, на который, как они считают, Козловского вдохновят путешествия.
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