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Раздел: Культура  
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Виталий Козловский продемонстрировал свой европейский отдых

Виталий Козловский продемонстрировал свой европейский отдых Певец провёл отпуск в Амстердаме.

Виталий Козловский после расставания со своей возлюбленной Раминой Эсхакзай долгое время находился в некой депрессии. Однако музыкант сумел найти выход из этого состояния и стал активно путешествовать. И вот недавние снимки певца из Амстердама вызвали немалый восторг у его поклонников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Украинский певец Виталий Козловский отправился в путешествие по Голландии. Так, остановкой артиста стал город Амстердам, снимками из которого он поделился со своими поклонниками.

Судя по кадрам, которые опубликовал Козловский в Инстаграм, он наслаждается отдыхом и пребывает в небывалом восторге от города.

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К слову, подписчики Виталия также радуются прекрасному настроению своего кумира и предвкушают скорый выход его нового альбома, на который, как они считают, Козловского вдохновят путешествия.

Виталий Козловский продемонстрировал свой европейский отдых
Виталий Козловский продемонстрировал свой европейский отдых
Виталий Козловский продемонстрировал свой европейский отдых
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 Теги: Виталий Козловский, Амстердам

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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