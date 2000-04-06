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Раздел: Культура  
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Василий Вирастюк собирается похудеть в прямом эфире

Василий Вирастюк собирается похудеть в прямом эфире Атлет примет участие в известном шоу.

Начались съемки восьмого сезона шоу «Зважені та щасливі». В этом году бороться за здоровую и счастливую жизнь будут родители и дети.
В новом сезоне будет худеть заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула «Самый сильный человек мира» и неоднократный чемпион мира в силовом многоборье Василий Вирастюк, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

«Скажу честно, самому тренироваться сложно. А на проекте «Зважені та щасливі» есть возможность худеть в компании. Это всегда веселее и эффективнее, когда кто-то подбадривает, подстегивает, — радуется Василий. — Я не ставлю себе цель достичь какой-то определенной цифры. Я просто хочу сбросить вес, чтобы мне было комфортно сидеть, стоять, чтобы было хорошее самочувствие».
Василий Вирастюк толстый

«Нам понравился опыт прошлого сезона — когда наравне с участниками худеет известная в Украине персона. И мы рады, что Василий откликнулся на наше предложение принять участие в проекте, — комментирует Директор ТО, которое производит «Зважені та щасливі», Евгений Туник. — У Василия особенный тип телосложения, очень много мышц. Но статус самого сильного человека в мире не отменяет того, что у обладателя этого титула могут быть проблемы с весом или здоровьем. Василий сам видит, что кое-что лишнее нужно убирать, и готов это делать вместе с парами нового сезона».

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Тренеры шоу — Вячеслав и Марина Узелковы — уже готовятся к встрече со своими новыми подопечными. Под чьим руководством будет худеть Василий Вирастюк, и с кем в паре он придет на проект, пока неизвестно.
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 Теги: Василий Вирастюк, похудение, шоу

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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