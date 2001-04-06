Памела Андерсон объяснила, почему работа в Playboy спасла ей жизнь

Модель появлялась на обложке журнала 14 раз.



Памела Андерсон – одна из самых известных актрис и моделей Голливуда, которая прославилась благодаря своей эффектной внешности, сообщает



Однако многие не знают, что в свое время Памела была очень застенчивой и закомплексованой девушкой. И помочь справиться с неуверенностью, к удивлению многих, ей помог Хью Хефнер и сотрудничество с журналом Playboy.



"В детстве я была болезненно застенчива. Playboy вселил в меня уверенность и сделал сильнее. Это действительно спасло мне жизнь… У меня был внутренний зажим, от которого хотела избавиться. Знакомство с журналом стало прорывом для меня. Он подарил мне встречи с художниками, активистами и джентльменами. У меня была веселая и дикая жизнь", - рассказала Памела, которая, к слову, 14 раз появлялась на обложке мужского глянца.



Сейчас Андерсон далеко от Голливуда. Не так давно она переехала жить во Францию к своему бойфренду Адилю Рами и, судя по всему, счастлива.



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"Жить в Голливуде сложно. Это не самое любимое мое место, но оно связано с бизнесом. Если вы хотите там жить, то играете по правилам. Я счастлива, что сейчас живу во Франции. Предпочитаю расходовать свою энергию другими способами" Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Памела Андерсон – одна из самых известных актрис и моделей Голливуда, которая прославилась благодаря своей эффектной внешности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva Однако многие не знают, что в свое время Памела была очень застенчивой и закомплексованой девушкой. И помочь справиться с неуверенностью, к удивлению многих, ей помог Хью Хефнер и сотрудничество с журналом Playboy."В детстве я была болезненно застенчива. Playboy вселил в меня уверенность и сделал сильнее. Это действительно спасло мне жизнь… У меня был внутренний зажим, от которого хотела избавиться. Знакомство с журналом стало прорывом для меня. Он подарил мне встречи с художниками, активистами и джентльменами. У меня была веселая и дикая жизнь", - рассказала Памела, которая, к слову, 14 раз появлялась на обложке мужского глянца.Сейчас Андерсон далеко от Голливуда. Не так давно она переехала жить во Францию к своему бойфренду Адилю Рами и, судя по всему, счастлива."Жить в Голливуде сложно. Это не самое любимое мое место, но оно связано с бизнесом. Если вы хотите там жить, то играете по правилам. Я счастлива, что сейчас живу во Франции. Предпочитаю расходовать свою энергию другими способами"



