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Раздел: Культура  
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Памела Андерсон объяснила, почему работа в Playboy спасла ей жизнь

Памела Андерсон объяснила, почему работа в Playboy спасла ей жизнь Модель появлялась на обложке журнала 14 раз.

Памела Андерсон – одна из самых известных актрис и моделей Голливуда, которая прославилась благодаря своей эффектной внешности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Однако многие не знают, что в свое время Памела была очень застенчивой и закомплексованой девушкой. И помочь справиться с неуверенностью, к удивлению многих, ей помог Хью Хефнер и сотрудничество с журналом Playboy.

"В детстве я была болезненно застенчива. Playboy вселил в меня уверенность и сделал сильнее. Это действительно спасло мне жизнь… У меня был внутренний зажим, от которого хотела избавиться. Знакомство с журналом стало прорывом для меня. Он подарил мне встречи с художниками, активистами и джентльменами. У меня была веселая и дикая жизнь", - рассказала Памела, которая, к слову, 14 раз появлялась на обложке мужского глянца.

Сейчас Андерсон далеко от Голливуда. Не так давно она переехала жить во Францию к своему бойфренду Адилю Рами и, судя по всему, счастлива.

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"Жить в Голливуде сложно. Это не самое любимое мое место, но оно связано с бизнесом. Если вы хотите там жить, то играете по правилам. Я счастлива, что сейчас живу во Франции. Предпочитаю расходовать свою энергию другими способами"
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 Теги: Памела Андерсон, Playboy

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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