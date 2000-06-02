Раздел: Культура
Роза Аль-Намри заинтриговала, прикрыв рукой живот
Подписчики телеведущей решили, что она находится в интересном положении.
В Инстаграме ведущая шоу "Как выйти замуж" поделилась семейным снимком, на котором она запечатлена вместе со своим папой.
Эта фотография привлекла много внимания не только потому, что на ней есть отец Розы Аль-Намри, а и из-за ее непроизвольного жеста - она положила руку на живот, как делают обычно беременные женщины.
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В комментариях уже стали появляться подобные отзывы: "Прекрасная беременная)))", "Роза, беременна???", "Вау! Потряссающая!:)".
В Инстаграме ведущая шоу "Как выйти замуж" поделилась семейным снимком, на котором она запечатлена вместе со своим папой.
Эта фотография привлекла много внимания не только потому, что на ней есть отец Розы Аль-Намри, а и из-за ее непроизвольного жеста - она положила руку на живот, как делают обычно беременные женщины.
Читайте также: Виталий Козловский рассказал о любовном разочаровании
В комментариях уже стали появляться подобные отзывы: "Прекрасная беременная)))", "Роза, беременна???", "Вау! Потряссающая!:)".
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