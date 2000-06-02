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Раздел: Культура  
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Известная дизайнер ушла из жизни в результате самоубийства

Известная дизайнер ушла из жизни в результате самоубийства Кейт Спейд прославилась ещё в девяностые.

Утром 5 июня домработница нашла тело известной американский дизайнерки Кейт Спейд в ее нью-йоркской квартире на Парк-Авеню с признаками суицида. Известно, что она оставила предсмертную записку для своей 13-летней дочери, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Экономист.

Спейд прославилась в 90-е. Её продукцию выбирали такие известные актрисы, как Сара Джессика Паркер, Сиенна Миллер, Джессика Альба и модель Жизель Бундхен.

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Смерть дизайнера в своем твиттере прокомментировала Иванка Трамп. Она напомнила своим подписчикам о том, что существуют линии психологической поддержки для тех, кто задумывается о самоубийстве.
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 Теги: Кейт Спейд, сумки, дизайнер

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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