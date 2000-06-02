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Известная актриса из сериала "Друзья" выходит замуж, - источник

Известная актриса из сериала "Друзья" выходит замуж, - источник По данным отдельных СМИ, актриса Кортни Кокс скоро сыграет свадьбу.

53-летняя актриса Кортни Кокс, которая хорошо известна ролью в сериале "Друзья", недавно сообщила, что возобновила отношения со своим бойфрендом. Спустя короткое время в СМИ появилась информация, что Кортни Кокс выходит замуж, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Как известно, Кортни Кокс встречается с 41-летним гитаристом Джонни Макдэйдом. Судя по разговорам, пара после воссоединения решила сыграть свадьбу.

Журналисты пишут, что Кортни Кокс и Джонни Макдейд сыграют две свадьбы. Одну проведут на родине Джонни, в Ирландии. А вторую отгуляют в Малибу.

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MarieClaire сообщает, что Кортни Кокс взяла в свидетельницы себе Дженнифер Энистон, с которой дружит очень давно.

Известная актриса из сериала "Друзья" выходит замуж, - источник
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 Теги: Кортни Кокс, свадьба

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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