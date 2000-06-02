Раздел: Культура
Оксана Байрак поделилась пикантным снимком
54-летняя кинорежиссер продолжает удивлять народ.
На этот раз Оксана Байрак сфотографировалась в постели, будучи обнаженной. Естественно, интимные части тела кинорежиссер прикрыла белоснежной простыней, но это ничуть не отняло пикантности у фото.
Снимок она выложила в Инстаграм и подписала его так:
"Красивая женщина — это профессия.
И если она до сих пор не устроена,
ее осуждают и каждая версия
имеет своих безусловных сторонников.
Ей, с самого детства вскормленной не баснями,
остаться одною а, значит, бессильною,
намного страшнее, намного опаснее,
чем если б она не считалась красивою.
Пусть вдоволь листают романы прошедшие,
пусть бредят дурнушки заезжими принцами.
А в редкой профессии сказочной женщины
есть навыки, тайны, и строгие принципы.
Идет она молча по улице трепетной,
сидит, как на троне, с друзьями заклятыми.
Приходится жить — ежедневно расстрелянной
намеками, слухами, вздохами, взглядами.
Подругам она улыбается весело.
Подруги ответят и тут же обидятся…
Красивая женщина -это профессия,
А всё остальное — сплошное любительство!
(Роберт Рождественский) PS Всем снов и сновидений...".
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В комментариях один за другим появляются комплименты, адресованные соблазнительной красотке Байрак: "Брависсимо!!! Необычайно красиво.", "Суперовая!", "Невозможно шикарная!", "Оксаночка! Вы прекрасны во всех проявлениях!".
На этот раз Оксана Байрак сфотографировалась в постели, будучи обнаженной. Естественно, интимные части тела кинорежиссер прикрыла белоснежной простыней, но это ничуть не отняло пикантности у фото.
Снимок она выложила в Инстаграм и подписала его так:
"Красивая женщина — это профессия.
И если она до сих пор не устроена,
ее осуждают и каждая версия
имеет своих безусловных сторонников.
Ей, с самого детства вскормленной не баснями,
остаться одною а, значит, бессильною,
намного страшнее, намного опаснее,
чем если б она не считалась красивою.
Пусть вдоволь листают романы прошедшие,
пусть бредят дурнушки заезжими принцами.
А в редкой профессии сказочной женщины
есть навыки, тайны, и строгие принципы.
Идет она молча по улице трепетной,
сидит, как на троне, с друзьями заклятыми.
Приходится жить — ежедневно расстрелянной
намеками, слухами, вздохами, взглядами.
Подругам она улыбается весело.
Подруги ответят и тут же обидятся…
Красивая женщина -это профессия,
А всё остальное — сплошное любительство!
(Роберт Рождественский) PS Всем снов и сновидений...".
Читайте также: Известного дизайнера нашли мертвой
В комментариях один за другим появляются комплименты, адресованные соблазнительной красотке Байрак: "Брависсимо!!! Необычайно красиво.", "Суперовая!", "Невозможно шикарная!", "Оксаночка! Вы прекрасны во всех проявлениях!".
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