Оксана Байрак поделилась пикантным снимком

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На этот раз Оксана Байрак сфотографировалась в постели, будучи обнаженной. Естественно, интимные части тела кинорежиссер прикрыла белоснежной простыней, но это ничуть не отняло пикантности у фото.Снимок она выложила в Инстаграм и подписала его так:"Красивая женщина — это профессия.И если она до сих пор не устроена,ее осуждают и каждая версияимеет своих безусловных сторонников.Ей, с самого детства вскормленной не баснями,остаться одною а, значит, бессильною,намного страшнее, намного опаснее,чем если б она не считалась красивою.Пусть вдоволь листают романы прошедшие,пусть бредят дурнушки заезжими принцами.А в редкой профессии сказочной женщиныесть навыки, тайны, и строгие принципы.Идет она молча по улице трепетной,сидит, как на троне, с друзьями заклятыми.Приходится жить — ежедневно расстреляннойнамеками, слухами, вздохами, взглядами.Подругам она улыбается весело.Подруги ответят и тут же обидятся…Красивая женщина -это профессия,А всё остальное — сплошное любительство!(Роберт Рождественский) PS Всем снов и сновидений...".В комментариях один за другим появляются комплименты, адресованные соблазнительной красотке Байрак: "Брависсимо!!! Необычайно красиво.", "Суперовая!", "Невозможно шикарная!", "Оксаночка! Вы прекрасны во всех проявлениях!".