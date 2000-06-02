Раздел: Культура
Ким Кардашьян упросила Трампа помиловать пожилую женщину
Трамп подписал уже 5 актов о помиловании.
Президент США Дональд Трамп выполнил просьбу телезвезды Ким Кардашян о помиловании 67-летней афроамериканки Элис Мари Джонсон, приговоренной к пожизненному заключению за торговлю наркотиками.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Отметим, что с призывом о помиловании осужденной женщины Кардашян обратилась к Трампу при личной с ним встрече 30 мая в Белом доме.
К слову, Элис Мари Джонсон была осуждена в 1997 году и в настоящее время отбывает наказание в исправительном учреждении города Алисвилля в штате Алабама.
Заметим, что с момента вступления в должность Трамп подписал 5 актов о помиловании.
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Добавим, что американский рэп-исполнитель Канье Уэст устроил жене Ким Кардашян скандал из-за ее встречи с Дональдом Трампом. Рэпер обиделся на то, что телезвезда не взяла его с собой на встречу с президентом США.
Президент США Дональд Трамп выполнил просьбу телезвезды Ким Кардашян о помиловании 67-летней афроамериканки Элис Мари Джонсон, приговоренной к пожизненному заключению за торговлю наркотиками.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Отметим, что с призывом о помиловании осужденной женщины Кардашян обратилась к Трампу при личной с ним встрече 30 мая в Белом доме.
К слову, Элис Мари Джонсон была осуждена в 1997 году и в настоящее время отбывает наказание в исправительном учреждении города Алисвилля в штате Алабама.
Заметим, что с момента вступления в должность Трамп подписал 5 актов о помиловании.
Читайте также: В РФ попросили Трампа помиловать россиянина, перевозившего наркотики
Добавим, что американский рэп-исполнитель Канье Уэст устроил жене Ким Кардашян скандал из-за ее встречи с Дональдом Трампом. Рэпер обиделся на то, что телезвезда не взяла его с собой на встречу с президентом США.
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