Три поколения: Потап показал фотографию со своим отцом и сыном

Пользователей социальных сетей поразило внешнее сходство мужчин.



В блоге Потапа появилось милое фото, на котором он позирует со своим отцом Андреем Алексеевичем, сообщает



Лето в самом разгаре, а школьные линейки остались в прошлом. Со школой на лето попрощался и сын Потапа — Андрей. Снимком с последнего звонка артист поделился в своем блоге, и, как оказалось, поддержать Андрея пришел не только его знаменитый папа, но и дед.



Так, на снимке Потап позирует со своим отцом, и фото сразу же стало интернет-хитом, ведь артист впервые за долгое время показал поклонникам своего папу.



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Разумеется, сразу же появились комментарии. Большинство подписчиков отметили, что Потап очень похож на своего отца. И правда, сходства видны невооруженным глазом. Согласны?



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В блоге Потапа появилось милое фото, на котором он позирует со своим отцом Андреем Алексеевичем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva Лето в самом разгаре, а школьные линейки остались в прошлом. Со школой на лето попрощался и сын Потапа — Андрей. Снимком с последнего звонка артист поделился в своем блоге, и, как оказалось, поддержать Андрея пришел не только его знаменитый папа, но и дед.Так, на снимке Потап позирует со своим отцом, и фото сразу же стало интернет-хитом, ведь артист впервые за долгое время показал поклонникам своего папу.Разумеется, сразу же появились комментарии. Большинство подписчиков отметили, что Потап очень похож на своего отца. И правда, сходства видны невооруженным глазом. Согласны?



