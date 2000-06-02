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Раздел: Культура  
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Три поколения: Потап показал фотографию со своим отцом и сыном

Три поколения: Потап показал фотографию со своим отцом и сыном Пользователей социальных сетей поразило внешнее сходство мужчин.

В блоге Потапа появилось милое фото, на котором он позирует со своим отцом Андреем Алексеевичем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Лето в самом разгаре, а школьные линейки остались в прошлом. Со школой на лето попрощался и сын Потапа — Андрей. Снимком с последнего звонка артист поделился в своем блоге, и, как оказалось, поддержать Андрея пришел не только его знаменитый папа, но и дед.

Так, на снимке Потап позирует со своим отцом, и фото сразу же стало интернет-хитом, ведь артист впервые за долгое время показал поклонникам своего папу.

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Разумеется, сразу же появились комментарии. Большинство подписчиков отметили, что Потап очень похож на своего отца. И правда, сходства видны невооруженным глазом. Согласны?

Три поколения: Потап показал фотографию со своим отцом и сыном
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 Теги: Потап, сын, отец

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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