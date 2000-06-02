Раздел: Культура
В Испании ограбили дом певицы Шакиры
Из дома вынесли часы и драгоценности.
В испанском городе Эсплугес-де-Льобрегат обокрали дом известной колумбийской певицы, танцовщицы и автора песен Шакиры, которой недавно грозило тюремное заключение за неуплату налогов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф
Как известно, в этом особняке певица живет вместе со своим бойфрендом - футболистом Жераром Пике.
Издание отмечает, что злоумышленники похитили часы и драгоценности. Преступники действовали тихо и профессионально и не оставили следов.
В доме в этот момент находились родители спортсмена, которые в момент отсутствия пары присматривали за домом. Родственники спали на втором этаже и ничего не услышали.
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Полиция разыскивает злоумышленников.
В испанском городе Эсплугес-де-Льобрегат обокрали дом известной колумбийской певицы, танцовщицы и автора песен Шакиры, которой недавно грозило тюремное заключение за неуплату налогов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф
Как известно, в этом особняке певица живет вместе со своим бойфрендом - футболистом Жераром Пике.
Издание отмечает, что злоумышленники похитили часы и драгоценности. Преступники действовали тихо и профессионально и не оставили следов.
В доме в этот момент находились родители спортсмена, которые в момент отсутствия пары присматривали за домом. Родственники спали на втором этаже и ничего не услышали.
Читайте также: Три поколения: Потап показал фотографию со своим отцом и сыном
Полиция разыскивает злоумышленников.
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