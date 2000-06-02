В Испании ограбили дом певицы Шакиры

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Экс-жених известнейшей колумбийской певицы Шакиры, недавно подал на нее в суд, потребовав компенсации в количестве 45 млн.дол. после их официального разрыва, состоявшегося в январе 2011 года, сообщило издание Eldiaro24.com. Со слов сына бывшего президента Аргентины – г-на Фернандо дела Руа Антонио, с коим поп-дива