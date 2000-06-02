Раздел: Культура
Бритни Спирс показала соблазнительную фигуру в бикини
Певица принимала солнечные ванны со своими детьми.
Бритни Спирс похвалилась фигурой, выставив в Инстаграм новую фотку, на которой она запечатлена в голубом бикини.
Вместе с певицей в кадр попал ее сын Престон. А в подписи к снимку Бритни сообщила, что они вместе отдыхают в Майами.
Комментарии переполнены комплиментами, адресованными фигуре Спирс.
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Пляжное фото Бритни Спирс оценили по достоинству более 450 тысяч инстаграм-пользователей, нажавших на сердечко под ним.
Бритни Спирс похвалилась фигурой, выставив в Инстаграм новую фотку, на которой она запечатлена в голубом бикини.
Вместе с певицей в кадр попал ее сын Престон. А в подписи к снимку Бритни сообщила, что они вместе отдыхают в Майами.
Комментарии переполнены комплиментами, адресованными фигуре Спирс.
Читайте также: Тоня Матвиенко показала свежее фото с дочерью
Пляжное фото Бритни Спирс оценили по достоинству более 450 тысяч инстаграм-пользователей, нажавших на сердечко под ним.
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