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Раздел: Культура  
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Бритни Спирс показала соблазнительную фигуру в бикини

Бритни Спирс показала соблазнительную фигуру в бикиниПевица принимала солнечные ванны со своими детьми.

Бритни Спирс похвалилась фигурой, выставив в Инстаграм новую фотку, на которой она запечатлена в голубом бикини.

Вместе с певицей в кадр попал ее сын Престон. А в подписи к снимку Бритни сообщила, что они вместе отдыхают в Майами.

Комментарии переполнены комплиментами, адресованными фигуре Спирс.

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Пляжное фото Бритни Спирс оценили по достоинству более 450 тысяч инстаграм-пользователей, нажавших на сердечко под ним.

Бритни Спирс показала соблазнительную фигуру в бикини
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 Теги: Бритни Спирс, бикини, фигура

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Сегодня, 09:51 » Автор: Валерия Янобекова
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