Бритни Спирс показала соблазнительную фигуру в бикини

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Бритни Спирс похвалилась фигурой, выставив в Инстаграм новую фотку, на которой она запечатлена в голубом бикини.Вместе с певицей в кадр попал ее сын Престон. А в подписи к снимку Бритни сообщила, что они вместе отдыхают в Майами.Комментарии переполнены комплиментами, адресованными фигуре Спирс.Пляжное фото Бритни Спирс оценили по достоинству более 450 тысяч инстаграм-пользователей, нажавших на сердечко под ним.