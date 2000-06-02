Соня Плакидюк вырядилась в яркий плащ

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Соня Плакидюк поделилась новым кадром с недавнего фотосета в Инстаграме. На нем она запечатлена в ультрамодных солнцезащитных очках, лаковом черном берете и розовом плаще.Фешн-фотограф не изменяет своему особенному стилю и это восхищает публику каждый раз, когда она появляется на глазах.За несколько часов после публикации нового фото они в соцсети его успели лайкнуть порядка 7 тысяч пользователей, а в комментариях эксперта шоу "Топ-модель по-украински" искупали в комплиментах.