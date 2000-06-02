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Раздел: Культура  
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Соня Плакидюк вырядилась в яркий плащ

Соня Плакидюк вырядилась в яркий плащПодписчики фотографа в Инстаграме в восторге от ее новых фотографий.

Соня Плакидюк поделилась новым кадром с недавнего фотосета в Инстаграме. На нем она запечатлена в ультрамодных солнцезащитных очках, лаковом черном берете и розовом плаще.

Фешн-фотограф не изменяет своему особенному стилю и это восхищает публику каждый раз, когда она появляется на глазах.

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За несколько часов после публикации нового фото они в соцсети его успели лайкнуть порядка 7 тысяч пользователей, а в комментариях эксперта шоу "Топ-модель по-украински" искупали в комплиментах.

Соня Плакидюк вырядилась в яркий плащ
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 Теги: Соня Плакидюк, образ

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Сегодня, 16:48 » Автор: Валерия Янобекова
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