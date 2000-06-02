Раздел: Культура
Стал известен подарок королевы Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл живут в Ноттингемском коттедже.
Королева Великобритании Елизавета II подарила на свадьбу принцу Гарри и американской актрисе Меган Маркл особняк York Cottage в королевском владении Сандрингем в графстве Норфолк.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
По данным издания, общая территория владения составляет 8 тыс. гектаров с примыкающим к дворцу садом в 24 га.
Как отмечается, в настоящее время принц Гарри и Меган Маркл живут в Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца.
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Ранее стало известно, что Елизавета II пожаловала принцу Гарри и Меган Маркл титулы герцога и герцогини Суссекских.
Королева Великобритании Елизавета II подарила на свадьбу принцу Гарри и американской актрисе Меган Маркл особняк York Cottage в королевском владении Сандрингем в графстве Норфолк.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
По данным издания, общая территория владения составляет 8 тыс. гектаров с примыкающим к дворцу садом в 24 га.
Как отмечается, в настоящее время принц Гарри и Меган Маркл живут в Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца.
Читайте также: Свадьба принца Гарри и Меган Маркл в новых мемах и фотожабах
Ранее стало известно, что Елизавета II пожаловала принцу Гарри и Меган Маркл титулы герцога и герцогини Суссекских.
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