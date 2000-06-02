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Раздел: Культура  
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Стал известен подарок королевы Гарри и Меган Маркл

Стал известен подарок королевы Гарри и Меган МарклПринц Гарри и Меган Маркл живут в Ноттингемском коттедже.

Королева Великобритании Елизавета II подарила на свадьбу принцу Гарри и американской актрисе Меган Маркл особняк York Cottage в королевском владении Сандрингем в графстве Норфолк.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

По данным издания, общая территория владения составляет 8 тыс. гектаров с примыкающим к дворцу садом в 24 га.

Как отмечается, в настоящее время принц Гарри и Меган Маркл живут в Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца.

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Ранее стало известно, что Елизавета II пожаловала принцу Гарри и Меган Маркл титулы герцога и герцогини Суссекских.
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 Теги: Меган Маркл, подарок

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Сегодня, 19:28 » Автор: Едгар Букмирза
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