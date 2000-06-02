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Раздел: Культура  
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Регина Тодоренко высказалась на тему женской красоты

Регина Тодоренко высказалась на тему женской красотыТелеведущая вызвала поклонников на диалог

Позитивная и жизнерадостная телеведущая и путешественница Регина Тодоренко решила пообщаться со своими подписчиками на тему женской красоты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Она написала, что в любой компании всегда есть красивой девушка и ее менее привлекательная подружка. Это явление она объяснила предельно просто: «чтобы все остальные на ее фоне казались красивыми».

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В качестве иллюстрации к посту она опубликовала забавный снимок, где позирует вместе со своей подругой на лавочке в парке. Причем, судя наряду и выражению лица – несимпатичной в этом тандеме является именно Регина.

Регина Тодоренко высказалась на тему женской красоты
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 Теги: Регина Тодоренко, красота

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Сегодня, 00:09 » Автор: Татьяна Ларина
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