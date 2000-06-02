Раздел: Культура
Регина Тодоренко высказалась на тему женской красоты
Телеведущая вызвала поклонников на диалог
Позитивная и жизнерадостная телеведущая и путешественница Регина Тодоренко решила пообщаться со своими подписчиками на тему женской красоты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Она написала, что в любой компании всегда есть красивой девушка и ее менее привлекательная подружка. Это явление она объяснила предельно просто: «чтобы все остальные на ее фоне казались красивыми».
Читайте также: Регина Тодоренко удивила поклонников забавным фото
В качестве иллюстрации к посту она опубликовала забавный снимок, где позирует вместе со своей подругой на лавочке в парке. Причем, судя наряду и выражению лица – несимпатичной в этом тандеме является именно Регина.
Позитивная и жизнерадостная телеведущая и путешественница Регина Тодоренко решила пообщаться со своими подписчиками на тему женской красоты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Она написала, что в любой компании всегда есть красивой девушка и ее менее привлекательная подружка. Это явление она объяснила предельно просто: «чтобы все остальные на ее фоне казались красивыми».
Читайте также: Регина Тодоренко удивила поклонников забавным фото
В качестве иллюстрации к посту она опубликовала забавный снимок, где позирует вместе со своей подругой на лавочке в парке. Причем, судя наряду и выражению лица – несимпатичной в этом тандеме является именно Регина.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
344
0
Оставьте свой комментарий