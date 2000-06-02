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Раздел: Культура  
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Вика из "НеАнгелов" похвасталась изящной фигурой в купальнике

Вика из "НеАнгелов" похвасталась изящной фигурой в купальникеТакже певица сняла видео-пародию на клип Киркорова

Участница украинского коллектива "НеАнгелы" Виктория Смеюха на странице в Instagram порадовала поклонников откровенным фото и видео со своего отдыха, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Так, певица в откровенном образе решила сделать видео-пародию на клип Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".

"Цвет настроения синий. Наша версия клипа. Кстати, а кто смотрел оригинальный клип?" - пишет певица. А вот на фото Вика в стильном черно-белом купальнике с накидкой позирует на фоне пляжа. "В блеске знойного дня!" - подписала она фото.

Поклонники бурно отреагировали на фото и поставили более чем 5 тысячи лайков и множество комплиментов. Особенно привела в восторг пользователей соцсети фигура певицы. "Виктория, какая фигура, просто с ума можно сойти", "Аппетитная!", "Крошка, ты шикарна!", "Фигура удивительная! Такие "гитарные" фигурки парни обожают!".

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"День как день...а вот девушка на фото знойная и как раз озаряет блеском и день и окружающую действительность", "Хоть за других порадуемся! Конечно, блеск!", - пишут юзеры.

Вика из "НеАнгелов" похвасталась изящной фигурой в купальнике
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 Теги: НеАнгелы, фигура

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Сегодня, 05:26 » Автор: Татьяна Ларина
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