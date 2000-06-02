Раздел: Культура
Стала известна причина стремительного похудения Джонни Деппа
Фанаты начали беспокоиться за здоровье актера
Голливудский актер Джонни Депп недавно посетил Россию в рамках гастролей со своей группой Hollywood Vampires, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Поклонники артиста не упустили возможности сфотографироваться со своим кумиром, и эти снимки сразу шокировали болезненным видом актера. На фотографиях видно, что Депп сильно похудел.
Фанаты объяснили вид артиста финансовыми проблемами и разводом с Эмбер Херд, но инсайдеры утверждают, что Деппу пришлось похудеть для новой роли. Стало известно, что актер недавно завершил съемки в драме "Richard Says Goodbye".
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Фильм расскажет историю 54-летнего университетского профессора, который узнает, что он смертельно болен.
Голливудский актер Джонни Депп недавно посетил Россию в рамках гастролей со своей группой Hollywood Vampires, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Поклонники артиста не упустили возможности сфотографироваться со своим кумиром, и эти снимки сразу шокировали болезненным видом актера. На фотографиях видно, что Депп сильно похудел.
Фанаты объяснили вид артиста финансовыми проблемами и разводом с Эмбер Херд, но инсайдеры утверждают, что Деппу пришлось похудеть для новой роли. Стало известно, что актер недавно завершил съемки в драме "Richard Says Goodbye".
Читайте также: Дочь Джонни Деппа идет по стопам матери. Фото
Фильм расскажет историю 54-летнего университетского профессора, который узнает, что он смертельно болен.
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