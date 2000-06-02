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Раздел: Культура  
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Стала известна причина стремительного похудения Джонни Деппа

Стала известна причина стремительного похудения Джонни Деппа Фанаты начали беспокоиться за здоровье актера

Голливудский актер Джонни Депп недавно посетил Россию в рамках гастролей со своей группой Hollywood Vampires, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Поклонники артиста не упустили возможности сфотографироваться со своим кумиром, и эти снимки сразу шокировали болезненным видом актера. На фотографиях видно, что Депп сильно похудел.

Фанаты объяснили вид артиста финансовыми проблемами и разводом с Эмбер Херд, но инсайдеры утверждают, что Деппу пришлось похудеть для новой роли. Стало известно, что актер недавно завершил съемки в драме "Richard Says Goodbye".

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Фильм расскажет историю 54-летнего университетского профессора, который узнает, что он смертельно болен.

Стала известна причина стремительного похудения Джонни Деппа
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 Теги: актер, Джонни Депп

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Сегодня, 08:51 » Автор: Татьяна Ларина
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