Регина Тодоренко получила очередную премию в России

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Первое фото, на котором Регина запечатлена в полный рост, она подписала так: "Говорят, что сегодня премию #fashionpeopleawards2018 раздают))) Решила попытать счастья и..... Как думаете, получила?".Затем, она не стала томить поклонников и поделилась еще одним снимком, где в ее руках уже красовалась статуэтка. Так прокомментировала экс-ведущая "Орла и Решки" этот кадр: "И таки дали премию! Теперь я #FashionВЕДУЩАЯ, за что благодарна всей своей команде, которая поддерживает и делает красивой!".Поклонники по достоинству оценили наряд телеведущей на премии, хотя, были и те, кому он абсолютно не понравился.