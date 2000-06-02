» » Катя Бужинская отличилась откровенным селфи
Раздел: Культура  
0

Катя Бужинская отличилась откровенным селфи

Катя Бужинская отличилась откровенным селфиПевица сфотографировалась в облегающем комбинезоне.

Многодетная Катерина Бужинская сделала селфи в откровенном наряде перед зеркалом.

Глубокое декольте подчеркнуло пышную грудь певицы и привлекло много внимания со стороны пользователей соцсети.

Читайте также: Дочь Эминема рассказала о теплых отношениях с отцом

"Шикарна, як завжди!", "Крутейшая!", "Красивейшая женщина!!!!", "Роскошная! Фигура супер!", - такими комментариями переполнена лента под новым снимком Кати Бужинской.

Катя Бужинская отличилась откровенным селфи
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Катя Бужинская, фигура

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:28 » Автор: Валерия Янобекова
     567
     0

Похожие новости по теме

Катя Бужинская поделилась откровенным снимком Катя Бужинская поделилась откровенным снимком

Певица примерила наряд с глубоким декольте.

Катя Бужинская восхитила пышным бюстом Катя Бужинская восхитила пышным бюстом

Певица выложила в Сеть очень красивое фото, от которого ее поклонники не могут оторвать глаз.

Катя Бужинская надела платье, едва прикрывающее грудь Катя Бужинская надела платье, едва прикрывающее грудь

Певица изумила фанатов своим внешним видом.

Катя Бужинская удивила свежим лицом и новым макияжем Катя Бужинская удивила свежим лицом и новым макияжем

Обворожительная блондинка сразила всех наповал.

Катя Бужинская смутила публику почти обнаженной грудью Катя Бужинская смутила публику почти обнаженной грудью

Многодетная мама-певица поделилась новой фотографией в социальной сети Instagram.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх