Катя Бужинская отличилась откровенным селфи

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Многодетная Катерина Бужинская сделала селфи в откровенном наряде перед зеркалом.Глубокое декольте подчеркнуло пышную грудь певицы и привлекло много внимания со стороны пользователей соцсети."Шикарна, як завжди!", "Крутейшая!", "Красивейшая женщина!!!!", "Роскошная! Фигура супер!", - такими комментариями переполнена лента под новым снимком Кати Бужинской.