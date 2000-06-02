Раздел: Культура
Катя Бужинская отличилась откровенным селфи
Певица сфотографировалась в облегающем комбинезоне.
Многодетная Катерина Бужинская сделала селфи в откровенном наряде перед зеркалом.
Глубокое декольте подчеркнуло пышную грудь певицы и привлекло много внимания со стороны пользователей соцсети.
Читайте также: Дочь Эминема рассказала о теплых отношениях с отцом
"Шикарна, як завжди!", "Крутейшая!", "Красивейшая женщина!!!!", "Роскошная! Фигура супер!", - такими комментариями переполнена лента под новым снимком Кати Бужинской.
Многодетная Катерина Бужинская сделала селфи в откровенном наряде перед зеркалом.
Глубокое декольте подчеркнуло пышную грудь певицы и привлекло много внимания со стороны пользователей соцсети.
Читайте также: Дочь Эминема рассказала о теплых отношениях с отцом
"Шикарна, як завжди!", "Крутейшая!", "Красивейшая женщина!!!!", "Роскошная! Фигура супер!", - такими комментариями переполнена лента под новым снимком Кати Бужинской.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
567
0
Оставьте свой комментарий