Надя Дорофеева похвасталась длинными ногами и татуировкой

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Солистка группы "Время и Стекло" показала новое фото в Инстаграме, продемонстрировав стильный лук, отличную фигуру и большую татуировку на руке.Надя Дорофеева не оставила никаких комментариев под своим фото, но зато его активно прокомментировали ее поклонники: "Ты такая красивая!", "Шикардос!", "DoDo, ну ты опять за свое?! перестань быть такой красивой!", "Круто! Все как надо! Фото - глаз не отвести!".Более 136 тысяч инстаграм-пользователей поставили лайк новому фото Нади Дорофеевой.