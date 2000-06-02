» » Надя Дорофеева похвасталась длинными ногами и татуировкой
Раздел: Культура  
+1

Надя Дорофеева похвасталась длинными ногами и татуировкой

Надя Дорофеева похвасталась длинными ногами и татуировкойПевица поделилась снимком из недавнего фотосета.

Солистка группы "Время и Стекло" показала новое фото в Инстаграме, продемонстрировав стильный лук, отличную фигуру и большую татуировку на руке.

Надя Дорофеева не оставила никаких комментариев под своим фото, но зато его активно прокомментировали ее поклонники: "Ты такая красивая!", "Шикардос!", "DoDo, ну ты опять за свое?! перестань быть такой красивой!", "Круто! Все как надо! Фото - глаз не отвести!".

Читайте также: Маша Ефросинина обновила имидж

Более 136 тысяч инстаграм-пользователей поставили лайк новому фото Нади Дорофеевой.

Надя Дорофеева похвасталась длинными ногами и татуировкой
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Надя Дорофеева, фигура, красота

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:28 » Автор: Валерия Янобекова
     804
     0

Похожие новости по теме

Надя Дорофеева похвалилась длинными ногами Надя Дорофеева похвалилась длинными ногами

Солистка популярного дуэта снова выставила свои ножки напоказ.

Надя Дорофеева похвасталась стройными ногами Надя Дорофеева похвасталась стройными ногами

Солистка группы "Время и Стекло" выставила напоказ красивые ноги.

Надя Дорофеева показала, как любит мужа Надя Дорофеева показала, как любит мужа

Солистка группы "Время и Стекло" порадовала фанатов милым снимком со своим мужем.

Надя Дорофеева похвасталась стройными ногами и новым купальником Надя Дорофеева похвасталась стройными ногами и новым купальником

Солистка группы "Время и стекло" отдыхает с мужем в Малибу и активно делится новыми фотками в Инстаграме.

Надя Дорофеева удивила публику откровенным снимком Надя Дорофеева удивила публику откровенным снимком

Солистка группы "Время и Стекло" сделала селфи в бюстгальтере.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх