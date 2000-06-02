Раздел: Культура
Надя Дорофеева похвасталась длинными ногами и татуировкой
Певица поделилась снимком из недавнего фотосета.
Солистка группы "Время и Стекло" показала новое фото в Инстаграме, продемонстрировав стильный лук, отличную фигуру и большую татуировку на руке.
Надя Дорофеева не оставила никаких комментариев под своим фото, но зато его активно прокомментировали ее поклонники: "Ты такая красивая!", "Шикардос!", "DoDo, ну ты опять за свое?! перестань быть такой красивой!", "Круто! Все как надо! Фото - глаз не отвести!".
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Более 136 тысяч инстаграм-пользователей поставили лайк новому фото Нади Дорофеевой.
Солистка группы "Время и Стекло" показала новое фото в Инстаграме, продемонстрировав стильный лук, отличную фигуру и большую татуировку на руке.
Надя Дорофеева не оставила никаких комментариев под своим фото, но зато его активно прокомментировали ее поклонники: "Ты такая красивая!", "Шикардос!", "DoDo, ну ты опять за свое?! перестань быть такой красивой!", "Круто! Все как надо! Фото - глаз не отвести!".
Читайте также: Маша Ефросинина обновила имидж
Более 136 тысяч инстаграм-пользователей поставили лайк новому фото Нади Дорофеевой.
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