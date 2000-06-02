Умер звезда комедии "Любовь и голуби"

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В Фейсбуке Лариса Бравицкая поделилась фотографией Игоря Ляха и подписала ее так: "Сегодня ночью ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях...Игоречек, Ляшек., Я тебя запомню таким. Светлая память".Игорь Лях сыграл одну из главных ролей в легендарной комедии Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Он был Ленькой - сыном Василия и Надежды. К слову, в апреле текущего года не стало и актрисы, сыгравшей Надежду, Нины Дорошиной.На момент смерти Игорю Ляху было 55 лет. Причина смерти актера на данный момент неизвестна.