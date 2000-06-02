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Американцы снимут сериал о катастрофе на ЧАЭС
Американский канал HBO и британский Sky снимут мини-сериал о катастрофе 1986 года на Чернобыльской АЭС.
Изначально создатели сериала "Игра престолов" и "Во все тяжкие" так планировали снять 5-серийный сериал "Чернобыль" в Украине, но потом не смогли наладить работу и решили переместиться в Литву, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Все же, авторы решили, что сериал про трагедию 1986 года снимать нужно только на непосредственном месте происшествия. Ведь никакое другое место не сможет передать всей реалистичности и воссоздать нужную картину.
Киевская госадминистрация сообщает, что с 8 по 10 июня некоторые улицы города будут перекрыты для движения, так как в это время будут проходить съемки некоторых эпизодов мини-сериала "Чернобыль".
Сюжет сериала расскажет "истории храбрых мужчин и женщин, рисковавших собой, чтобы спасти Европу от невообразимой катастрофы". Роли в картине исполнят Джаред Харрис (сериалы "Безумцы", "Террор"), Эмили Уотсон ("Воровка книг", "Рассекая волны"), Стеллан Скарсгард ("Тор", "Нимфоманка" "Умница Уилл Хантинг", "Догвилль") и другие.
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Режиссером "Чернобыля" выступил Йохан Ренк, который известный своей работой над некоторыми эпизодами сериалов "Во все тяжкие" и "Викинги". Сценаристом стал Крэйг Мазин, который писал 2 и 3 части комедии "Мальчишника в Вегасе". А главным продюсером является Кэролин Штраусс, которая на HBO отвечала за такие сериалы как "Клан Сопрано", "Секс в большом городе" и "Игра престолов".
Изначально создатели сериала "Игра престолов" и "Во все тяжкие" так планировали снять 5-серийный сериал "Чернобыль" в Украине, но потом не смогли наладить работу и решили переместиться в Литву, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Все же, авторы решили, что сериал про трагедию 1986 года снимать нужно только на непосредственном месте происшествия. Ведь никакое другое место не сможет передать всей реалистичности и воссоздать нужную картину.
Киевская госадминистрация сообщает, что с 8 по 10 июня некоторые улицы города будут перекрыты для движения, так как в это время будут проходить съемки некоторых эпизодов мини-сериала "Чернобыль".
Сюжет сериала расскажет "истории храбрых мужчин и женщин, рисковавших собой, чтобы спасти Европу от невообразимой катастрофы". Роли в картине исполнят Джаред Харрис (сериалы "Безумцы", "Террор"), Эмили Уотсон ("Воровка книг", "Рассекая волны"), Стеллан Скарсгард ("Тор", "Нимфоманка" "Умница Уилл Хантинг", "Догвилль") и другие.
Читайте также: По мотивам Mirror
Режиссером "Чернобыля" выступил Йохан Ренк, который известный своей работой над некоторыми эпизодами сериалов "Во все тяжкие" и "Викинги". Сценаристом стал Крэйг Мазин, который писал 2 и 3 части комедии "Мальчишника в Вегасе". А главным продюсером является Кэролин Штраусс, которая на HBO отвечала за такие сериалы как "Клан Сопрано", "Секс в большом городе" и "Игра престолов".
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