Раздел: Культура
Джамала порадовала новым селфи
Певица и звездная мама Джамала разместила в своем микроблоге фото, на котором запечатлела себя за рулем собственного авто.
Как призналась исполнительница, в кадре она напоминает представителя молодежной субкультуры «эмо» из-за длинной челки, спадающей на глаза, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Она пояснила, что у нее совершенно нет свободного времени на обработку снимков в фоторедакторе, поэтому она публикует свои изображения без обработки.
Читайте также: Беременная Джамала порадовала свежим фото с мужем
Менее чем за 10 минут с момента публикации запись набрала около тысячи лайков, а подписчики написали, что будут ждать оригинальные посты столько, сколько нужно.
Как призналась исполнительница, в кадре она напоминает представителя молодежной субкультуры «эмо» из-за длинной челки, спадающей на глаза, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Она пояснила, что у нее совершенно нет свободного времени на обработку снимков в фоторедакторе, поэтому она публикует свои изображения без обработки.
Читайте также: Беременная Джамала порадовала свежим фото с мужем
Менее чем за 10 минут с момента публикации запись набрала около тысячи лайков, а подписчики написали, что будут ждать оригинальные посты столько, сколько нужно.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
396
0
Оставьте свой комментарий