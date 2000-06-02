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Раздел: Культура  
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Джамала порадовала новым селфи

Джамала порадовала новым селфиПевица и звездная мама Джамала разместила в своем микроблоге фото, на котором запечатлела себя за рулем собственного авто.

Как призналась исполнительница, в кадре она напоминает представителя молодежной субкультуры «эмо» из-за длинной челки, спадающей на глаза, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Она пояснила, что у нее совершенно нет свободного времени на обработку снимков в фоторедакторе, поэтому она публикует свои изображения без обработки.

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Менее чем за 10 минут с момента публикации запись набрала около тысячи лайков, а подписчики написали, что будут ждать оригинальные посты столько, сколько нужно.

Джамала порадовала новым селфи
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 Теги: Джамала, селфи

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Сегодня, 22:55 » Автор: Татьяна Ларина
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