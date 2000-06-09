Раздел: Культура
Тейлор Свифт удивила поклонников образом шатенки
Певица снялась в новом клипе, часть которого уже доступна в Сети.
Тейлор Свифт продолжает удивлять общественность новыми образами. В прошлом клипе она продемонстрировала прекрасную растяжку, а теперь появилась в образе рыжеволосой обольстительнице в клипе «Babe». Премьера клипа вскоре состоится, а пока в сети доступен 30-секундный трейлер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Семейную пару в клипе сыграли солистка Sugarland Дженнифер Неттлз и звезда фильма «Возвращение Супермена» Брэндон Рут. У певицы особые отношения с Дженнифер. «Мы знаем друг друга уже много лет, еще с той поры, когда Тейлор только начинала свою карьеру. В 2003 году вышел наш первый альбом Premium Quality Tunes, и она до сих пор хранит этот диск, на котором мы тогда оставили ей автограф», — сказала Дженнифер Неттлз.
Предыдущий клип 28-летней Тейлор Свифт на песню Delicate говорит о многом, ведь в нем артистка стала невидимой. Композиция вошла в ее шестой студийный альбом Reputation, релиз которого состоялся в ноябре прошлого года.
В клипе Тейлор стала гостьей мероприятия, где получила волшебную записку. Вскоре певица замечает, что не видит себя в зеркале. Тейлор понимает, что стала невидимкой, и эта новость ее вовсе не печалит. По сюжету клипа, исполнительница даже рада возможности побыть в тени и не быть во внимании.
На радостях она отрывает подол своего платья и снимает ненавистные туфли на каблуках, чтобы пустится в пляс везде, где только можно. Артистка станцевала под проливным дождем на ночных улицах города. Под конец музыкального видео Тейлор даже села на шпагат!
«Это видео Тейлор Свифт самое уникальное из всех ее музыкальных клипов до этого времени! У него шикарный сюжет и сама песня прекрасна! Видео должно попасть в топ чартов!!» — пишет одна из зрительниц в комментариях под видео. Видимо, Тейлор смогла всех впечатлить. Многие отметили, что артистка очень открыта в клипе и не стесняется своих чувств.
Тейлор уже давно сменила свой стиль и больше не порадует фанатов мелодичным и спокойным кантри, ведь теперь она исполняет драйвовую попсу. О новом амплуа и альбоме «Репутация», который выйдет 10-го ноября этого года, высказалась подруга певицы Селена Гомес, которая очень близка с новым стилем исполнительницы.
«Очевидно, я ее очень люблю и хочу, чтобы она делала то, что делает, и ей это отлично удается. Это все, чего можно пожелать, и даже больше, и, естественно, я ее самый преданный фанат.» сообщает Селена в интервью для Apple Music.
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«Честно говоря, это все очень вдохновляет. Очень здорово, когда тебя окружают люди, которые одновременно мотивируют и меняются так, что сами начинают диктовать стиль — будь то музыка или актерская игра — который им нравится. И она одна из тех, кому это отлично удается.» — продолжает Гомес.
Тейлор Свифт продолжает удивлять общественность новыми образами. В прошлом клипе она продемонстрировала прекрасную растяжку, а теперь появилась в образе рыжеволосой обольстительнице в клипе «Babe». Премьера клипа вскоре состоится, а пока в сети доступен 30-секундный трейлер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Семейную пару в клипе сыграли солистка Sugarland Дженнифер Неттлз и звезда фильма «Возвращение Супермена» Брэндон Рут. У певицы особые отношения с Дженнифер. «Мы знаем друг друга уже много лет, еще с той поры, когда Тейлор только начинала свою карьеру. В 2003 году вышел наш первый альбом Premium Quality Tunes, и она до сих пор хранит этот диск, на котором мы тогда оставили ей автограф», — сказала Дженнифер Неттлз.
Предыдущий клип 28-летней Тейлор Свифт на песню Delicate говорит о многом, ведь в нем артистка стала невидимой. Композиция вошла в ее шестой студийный альбом Reputation, релиз которого состоялся в ноябре прошлого года.
В клипе Тейлор стала гостьей мероприятия, где получила волшебную записку. Вскоре певица замечает, что не видит себя в зеркале. Тейлор понимает, что стала невидимкой, и эта новость ее вовсе не печалит. По сюжету клипа, исполнительница даже рада возможности побыть в тени и не быть во внимании.
На радостях она отрывает подол своего платья и снимает ненавистные туфли на каблуках, чтобы пустится в пляс везде, где только можно. Артистка станцевала под проливным дождем на ночных улицах города. Под конец музыкального видео Тейлор даже села на шпагат!
«Это видео Тейлор Свифт самое уникальное из всех ее музыкальных клипов до этого времени! У него шикарный сюжет и сама песня прекрасна! Видео должно попасть в топ чартов!!» — пишет одна из зрительниц в комментариях под видео. Видимо, Тейлор смогла всех впечатлить. Многие отметили, что артистка очень открыта в клипе и не стесняется своих чувств.
Тейлор уже давно сменила свой стиль и больше не порадует фанатов мелодичным и спокойным кантри, ведь теперь она исполняет драйвовую попсу. О новом амплуа и альбоме «Репутация», который выйдет 10-го ноября этого года, высказалась подруга певицы Селена Гомес, которая очень близка с новым стилем исполнительницы.
«Очевидно, я ее очень люблю и хочу, чтобы она делала то, что делает, и ей это отлично удается. Это все, чего можно пожелать, и даже больше, и, естественно, я ее самый преданный фанат.» сообщает Селена в интервью для Apple Music.
Читайте также: Бекхэмы выставили на продажу наряды с королевской свадьбы
«Честно говоря, это все очень вдохновляет. Очень здорово, когда тебя окружают люди, которые одновременно мотивируют и меняются так, что сами начинают диктовать стиль — будь то музыка или актерская игра — который им нравится. И она одна из тех, кому это отлично удается.» — продолжает Гомес.
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