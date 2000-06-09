Раздел: Культура
Кендалл Дженнер продемонстрировала идеальную фигуру в "огненном" платье
Модель сфотографировали на вечеринке в Нью-Йорке.
С такой идеальной фигурой, как у Кендалл Дженнер, можно выбрать платье любого фасона и не переживать, что оно будет плохо сидеть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Bilshe.
Несмотря на этот перспективный факт, супермодель, у которой наметился новый роман с братом сестер Хадид, выбирает наряды, которые подчеркивают ее совершенные параметры.
Вчера на вечеринку в Нью-Йорке она пришла в ярко-оранжевом мини-платье с акцентом на талии.
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Чтобы ничто не отвлекало внимания от него (и от ее бесконечных ног), она выбрала прозрачные босоножки.
С такой идеальной фигурой, как у Кендалл Дженнер, можно выбрать платье любого фасона и не переживать, что оно будет плохо сидеть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Bilshe.
Несмотря на этот перспективный факт, супермодель, у которой наметился новый роман с братом сестер Хадид, выбирает наряды, которые подчеркивают ее совершенные параметры.
Вчера на вечеринку в Нью-Йорке она пришла в ярко-оранжевом мини-платье с акцентом на талии.
Читайте также: Тейлор Свифт удивила поклонников образом шатенки
Чтобы ничто не отвлекало внимания от него (и от ее бесконечных ног), она выбрала прозрачные босоножки.
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