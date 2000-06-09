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Раздел: Культура  
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Кендалл Дженнер продемонстрировала идеальную фигуру в "огненном" платье

Кендалл Дженнер продемонстрировала идеальную фигуру в "огненном" платье Модель сфотографировали на вечеринке в Нью-Йорке.

С такой идеальной фигурой, как у Кендалл Дженнер, можно выбрать платье любого фасона и не переживать, что оно будет плохо сидеть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Bilshe.

Несмотря на этот перспективный факт, супермодель, у которой наметился новый роман с братом сестер Хадид, выбирает наряды, которые подчеркивают ее совершенные параметры.

Вчера на вечеринку в Нью-Йорке она пришла в ярко-оранжевом мини-платье с акцентом на талии.

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Чтобы ничто не отвлекало внимания от него (и от ее бесконечных ног), она выбрала прозрачные босоножки.

Кендалл Дженнер продемонстрировала идеальную фигуру в "огненном" платье
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 Теги: Кендалл Дженнер, платье

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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