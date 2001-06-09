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Раздел: Культура  
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Дженнифер Лоуренс заметили на свидании с новым парнем

Дженнифер Лоуренс заметили на свидании с новым парнем Актриса начала встречаться с американским искусствоведом.

Личная жизнь 27-летней актрисы Дженнифер Лоуренс в последнее время все чаще привлекает к себе внимание со стороны общественности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Сначала знаменитость замечают на свидании с 59-летним режиссером Дэвидом О'Расселлом, затем она проводит время с бывшим возлюбленным, режиссером Дарреном Аронофски, а на днях папарацци застукали актрису с новым бойфрендом.

На фотографиях, которые попали в Сеть, Дженнифер прогуливается улицами Нью-Йорка с директором арт-галереи Куком Маруни. Возлюбленные мило держались за руки, смеялись и общались.

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По словам инсайдеров, Лоуренс и Маруни познакомил общий друг. Пара уже не в первый раз встречается, и абсолютно не стесняется проявлять свои чувства.
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 Теги: Дженнифер Лоуренс, свидание, личная жизнь

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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