Раздел: Культура
Дженнифер Лоуренс заметили на свидании с новым парнем
Актриса начала встречаться с американским искусствоведом.
Личная жизнь 27-летней актрисы Дженнифер Лоуренс в последнее время все чаще привлекает к себе внимание со стороны общественности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Сначала знаменитость замечают на свидании с 59-летним режиссером Дэвидом О'Расселлом, затем она проводит время с бывшим возлюбленным, режиссером Дарреном Аронофски, а на днях папарацци застукали актрису с новым бойфрендом.
На фотографиях, которые попали в Сеть, Дженнифер прогуливается улицами Нью-Йорка с директором арт-галереи Куком Маруни. Возлюбленные мило держались за руки, смеялись и общались.
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По словам инсайдеров, Лоуренс и Маруни познакомил общий друг. Пара уже не в первый раз встречается, и абсолютно не стесняется проявлять свои чувства.
Личная жизнь 27-летней актрисы Дженнифер Лоуренс в последнее время все чаще привлекает к себе внимание со стороны общественности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Сначала знаменитость замечают на свидании с 59-летним режиссером Дэвидом О'Расселлом, затем она проводит время с бывшим возлюбленным, режиссером Дарреном Аронофски, а на днях папарацци застукали актрису с новым бойфрендом.
На фотографиях, которые попали в Сеть, Дженнифер прогуливается улицами Нью-Йорка с директором арт-галереи Куком Маруни. Возлюбленные мило держались за руки, смеялись и общались.
Читайте также: Кендалл Дженнер продемонстрировала идеальную фигуру в "огненном" платье
По словам инсайдеров, Лоуренс и Маруни познакомил общий друг. Пара уже не в первый раз встречается, и абсолютно не стесняется проявлять свои чувства.
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