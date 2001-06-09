» » Папарацци сфотографировали Памелу Андерсон в необычном платье
Раздел: Культура  
0

Папарацци сфотографировали Памелу Андерсон в необычном платье

Папарацци сфотографировали Памелу Андерсон в необычном платье Фото сделано на выходе из нью-йоркского отеля.

Давно 50-летняя Памела Андерсон не попадала в объектив папарацци. Поэтому в этот день фотографы следовали за знаменитостью по пятам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

И тогда Памела прибыла в один из отелей Нью-Йорка, где проходил вечер Entertainment Tonight.

С утра Пэм была с распущенными волосами и в очках.

Вечером же она собрала светлые локоны в пучок, а очки сняла.

Читайте также: Победительница Евровидения показала фотографию в странном образе

Платье, похожее на белый холщовый мешок, перевязанный черной ленточкой, осталось неизменным.

Папарацци сфотографировали Памелу Андерсон в необычном платье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Памела Андерсон, платье

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
     530
     0

Похожие новости по теме

50-летняя Памела Андерсон удивила соблазнительной фотосессией 50-летняя Памела Андерсон удивила соблазнительной фотосессией

Фанаты в восторге.

Памела Андерсон показала, как выглядит в бикини Памела Андерсон показала, как выглядит в бикини

Сложно поверить, что этой женщине уже 50.

Памела Андерсон удивила стройной фигурой в откровенном купальнике Памела Андерсон удивила стройной фигурой в откровенном купальнике

Актриса отдыхает на юге Франции.

50-летняя Памела Андерсон поразила роскошным внешним видом 50-летняя Памела Андерсон поразила роскошным внешним видом

Звезда отдыхает на французском побережье.

Памела Андерсон решилась на интимную фотосессию Памела Андерсон решилась на интимную фотосессию

Актриса позировала без нижнего белья.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх