Раздел: Культура
Папарацци сфотографировали Памелу Андерсон в необычном платье
Фото сделано на выходе из нью-йоркского отеля.
Давно 50-летняя Памела Андерсон не попадала в объектив папарацци. Поэтому в этот день фотографы следовали за знаменитостью по пятам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
И тогда Памела прибыла в один из отелей Нью-Йорка, где проходил вечер Entertainment Tonight.
С утра Пэм была с распущенными волосами и в очках.
Вечером же она собрала светлые локоны в пучок, а очки сняла.
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Платье, похожее на белый холщовый мешок, перевязанный черной ленточкой, осталось неизменным.
Давно 50-летняя Памела Андерсон не попадала в объектив папарацци. Поэтому в этот день фотографы следовали за знаменитостью по пятам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
И тогда Памела прибыла в один из отелей Нью-Йорка, где проходил вечер Entertainment Tonight.
С утра Пэм была с распущенными волосами и в очках.
Вечером же она собрала светлые локоны в пучок, а очки сняла.
Читайте также: Победительница Евровидения показала фотографию в странном образе
Платье, похожее на белый холщовый мешок, перевязанный черной ленточкой, осталось неизменным.
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