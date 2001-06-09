Раздел: Культура
Ирина Шейк показала подросшую дочь
Известная манекенщица вышла на прогулку вместе с дочкой.
Шейк вместе с дочерью вышла на прогулку, где и попала в объективы вездесущих папарацци, передает Хроника.инфо со ссылкой на Beta
Снимки звезды сразу распространились по интернету, вызвав массу откликов.
Читайте также: Ирина Шейк показала подросшую дочь
Поклонники порадовались увиденному. Дочь, Лия вызвала такое умиление у поклонников, что получила в свой адрес лишь слова восхищения.
Шейк вместе с дочерью вышла на прогулку, где и попала в объективы вездесущих папарацци, передает Хроника.инфо со ссылкой на Beta
Снимки звезды сразу распространились по интернету, вызвав массу откликов.
Читайте также: Ирина Шейк показала подросшую дочь
Поклонники порадовались увиденному. Дочь, Лия вызвала такое умиление у поклонников, что получила в свой адрес лишь слова восхищения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
361
0
Оставьте свой комментарий