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Раздел: Культура  
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Ирина Шейк показала подросшую дочь

Ирина Шейк показала подросшую дочьИзвестная манекенщица вышла на прогулку вместе с дочкой.

Шейк вместе с дочерью вышла на прогулку, где и попала в объективы вездесущих папарацци, передает Хроника.инфо со ссылкой на Beta

Снимки звезды сразу распространились по интернету, вызвав массу откликов.

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Поклонники порадовались увиденному. Дочь, Лия вызвала такое умиление у поклонников, что получила в свой адрес лишь слова восхищения.

Ирина Шейк показала подросшую дочь
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 Теги: Ирина Шейк, дочь

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Сегодня, 12:25 » Автор: Татьяна Ларина
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