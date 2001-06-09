Раздел: Культура
На Джастина Бибера подали в суд
У Джастина Бибера большие неприятности
У Джастина Бибера, который недавно расстался с Селеной Гомес, серьезные неприятности: ему предстоит предстать перед судом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Showdream.org
Житель Кливленда Скутер Браун возбудил иск против певца, обвинив его в нанесении побоев, которые привели к серьезным травмам. Браун требует, чтобы 24-летний Бибер ответил за свои действия.
Эта история началась невинной, казалось бы, ссоры около знания отеля в Кливленде, куда Джастин приезжал с гастролями. На снятом случайным свидетелем видео можно рассмотреть, как Бибер спорит о чем-то с Брауном, после чего начинается драка. Если верить записи, первый удар нанес не Джастин, а Скутер: музыкант упал на землю.
Однако в своем иске Браун утверждает, что во время драки певец нанес ему несколько сильных ударов, что привело к травмам головы, шеи и спины. Как заявил Скутер, после потасовки он попал в больницу, так как из-за удара по голове у него начались судороги, и он потерял сознание.
Менеджер Джастина уже успел отреагировать на обвинения. Он заявил, что все это — клевета и примитивная попытка вымогательства.
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Однако полиция очень серьезно отнеслась к обвинениям Брауна, и суда Биберу не избежать.
У Джастина Бибера, который недавно расстался с Селеной Гомес, серьезные неприятности: ему предстоит предстать перед судом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Showdream.org
Житель Кливленда Скутер Браун возбудил иск против певца, обвинив его в нанесении побоев, которые привели к серьезным травмам. Браун требует, чтобы 24-летний Бибер ответил за свои действия.
Эта история началась невинной, казалось бы, ссоры около знания отеля в Кливленде, куда Джастин приезжал с гастролями. На снятом случайным свидетелем видео можно рассмотреть, как Бибер спорит о чем-то с Брауном, после чего начинается драка. Если верить записи, первый удар нанес не Джастин, а Скутер: музыкант упал на землю.
Однако в своем иске Браун утверждает, что во время драки певец нанес ему несколько сильных ударов, что привело к травмам головы, шеи и спины. Как заявил Скутер, после потасовки он попал в больницу, так как из-за удара по голове у него начались судороги, и он потерял сознание.
Менеджер Джастина уже успел отреагировать на обвинения. Он заявил, что все это — клевета и примитивная попытка вымогательства.
Читайте также: Как две капли воды: Джастина Бибера сравнили с Чубаккой
Однако полиция очень серьезно отнеслась к обвинениям Брауна, и суда Биберу не избежать.
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