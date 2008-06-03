Раздел: Культура
Алан Бадоев очаровал милым снимком
Алан Бадоев показал домашнего питомца
В своем микроблоге известный клипмейкер Алан Бадоев опубликовал забавный снимок. В кадре он запечатлен вместе со своим домашним любимцем – собакой по кличке Стиви, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Знаменитость и его питомец выглядят очень сонно, что собственно и подтвердила подпись к фото: «Две сонные собачки. Я и Стиви».
Алан позирует в черных шортах и белой футболке, декорированной цветной надписью. В руках он держит телефон, а его взгляд загадочно устремлен в никуда.
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Своим постом Алан решил пожелать доброго утра всем читателям своей страницы в Instagram. В ответ он получил многочисленные пожелания не только доброго утра, но и признания в любви к своему режиссерскому таланту.
В своем микроблоге известный клипмейкер Алан Бадоев опубликовал забавный снимок. В кадре он запечатлен вместе со своим домашним любимцем – собакой по кличке Стиви, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Знаменитость и его питомец выглядят очень сонно, что собственно и подтвердила подпись к фото: «Две сонные собачки. Я и Стиви».
Алан позирует в черных шортах и белой футболке, декорированной цветной надписью. В руках он держит телефон, а его взгляд загадочно устремлен в никуда.
Читайте также: Алан Бадоев опубликовал интригующий снимок
Своим постом Алан решил пожелать доброго утра всем читателям своей страницы в Instagram. В ответ он получил многочисленные пожелания не только доброго утра, но и признания в любви к своему режиссерскому таланту.
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